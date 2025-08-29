Минразвития опровергает «взлом» системы DREAM российскими хакерами

$41.260.06
Эксклюзив
08:48 • 10517 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38 • 27054 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 26185 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 40610 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 63941 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 61101 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 141428 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 69851 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 78691 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 113973 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Эксклюзивы
Украинские удары по НПЗ России вызовут дефицит бензина и макроэкономическую нестабильность - ISW29 августа, 02:23
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды29 августа, 03:05
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе29 августа, 04:11
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией29 августа, 04:31
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы11:34
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14
Актуальное
Минразвития опровергает «взлом» системы DREAM российскими хакерами

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Министерство развития общин и территорий опровергло информацию о кибератаке на платформу DREAM. Заявлено, что утечки данных не было, а "слитая" информация является публичной.

Минразвития опровергает «взлом» системы DREAM российскими хакерами

Министерство развития общин и территорий официально заявило, что информация о якобы кибератаке на цифровую платформу DREAM является ложной и имеет признаки российской дезинформации. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, пишет УНН.

Детали

По данным ведомства, никаких случаев несанкционированного доступа или утечки данных не было. Все файлы, которые пропагандисты пытаются выдать за "слитую информацию", на самом деле являются открытыми и доступными для каждого пользователя на официальном портале системы.

Никакого несанкционированного доступа или утечки данных не произошло. Информация, которую российские хакеры пытаются выдать за украденную, является полностью публичной и доступной для каждого пользователя на официальном сайте системы

– сообщили в ведомстве.

DREAM – это ключевая цифровая платформа для управления публичными инвестициями, которая работает на принципах прозрачности и подотчетности. Ее открытые данные широко используют журналисты, общественные организации и аналитики, а также международные партнеры, поддерживающие Украину в процессе восстановления.

Случаи, когда агрессор пытается выдать публичную информацию за результаты кибератак, уже случались – в частности, в отношении систем ProZorro. Это типичная тактика для дискредитации цифровых достижений Украины и подрыва доверия к государственным институтам

– подчеркнули в Минразвития.

В министерстве подчеркнули, что прозрачное управление финансами и публичными инвестициями является одним из ключевых требований для вступления Украины в ЕС. Именно благодаря DREAM украинские власти демонстрируют приверженность принципам открытости и современным стандартам государственного управления.

Степан Гафтко

