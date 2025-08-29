Минразвития опровергает «взлом» системы DREAM российскими хакерами

Министерство развития общин и территорий официально заявило, что информация о якобы кибератаке на цифровую платформу DREAM является ложной и имеет признаки российской дезинформации. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, пишет УНН.

По данным ведомства, никаких случаев несанкционированного доступа или утечки данных не было. Все файлы, которые пропагандисты пытаются выдать за "слитую информацию", на самом деле являются открытыми и доступными для каждого пользователя на официальном портале системы.

Никакого несанкционированного доступа или утечки данных не произошло. Информация, которую российские хакеры пытаются выдать за украденную, является полностью публичной и доступной для каждого пользователя на официальном сайте системы

DREAM – это ключевая цифровая платформа для управления публичными инвестициями, которая работает на принципах прозрачности и подотчетности. Ее открытые данные широко используют журналисты, общественные организации и аналитики, а также международные партнеры, поддерживающие Украину в процессе восстановления.

Случаи, когда агрессор пытается выдать публичную информацию за результаты кибератак, уже случались – в частности, в отношении систем ProZorro. Это типичная тактика для дискредитации цифровых достижений Украины и подрыва доверия к государственным институтам