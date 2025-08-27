$41.400.03
Фейк о "жестких проверках" украинцев на польской границе: ЦПД разоблачил очередную информационную атаку рф

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о якобы жестких проверках украинцев на польской границе. российские пропагандисты распространяют вымышленные истории, чтобы подорвать отношения между Киевом и Варшавой.

Фейк о "жестких проверках" украинцев на польской границе: ЦПД разоблачил очередную информационную атаку рф

Центр противодействия дезинформации 27 августа опроверг фейковые сообщения о якобы серьезных и даже унизительных проверках украинских граждан на польской границе. российские пропагандисты распространяют вымышленные истории, чтобы подорвать партнерские отношения между Киевом и Варшавой. Об этом сообщили в ЦПД, пишет УНН.

Детали

Пророссийские паблики распространяют ложную информацию о том, что якобы польские пограничники во время проверки украинских граждан заставляют их раздеваться до белья, тщательно проверяют татуировки на теле. 

ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейком22.08.2025, 06:12 • 19958 просмотров

Кроме того, россияне говорят, что поляки якобы проверяют украинские мобильные телефоны и их содержимое на предмет "запретов". В качестве "доказательств" россияне распространяли якобы официальные информационные стенды.

Как сообщили Центру во Львовском пограничном отряде, эти сообщения являются очередным примером российских информационных атак, направленных на подрыв украинско-польских отношений

– сообщили в ЦПД.

В центре противодействия дезинформации указали, что использованные изображения, которые показали россияне в своих Телеграм-каналах, отредактированы и к ним применялись различные методы графического воздействия. 

В ЦПД подчеркивают: российская пропаганда в очередной раз пытается посеять вражду между украинцами и поляками. Главная цель – разрушить доверие и солидарность, которые существенно укрепились после начала полномасштабной войны.

Фейк о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных - кремлевская дезинформация – ЦПД20.08.2025, 16:38 • 5470 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Государственная граница Украины
Варшава
Украина
Киев
Польша