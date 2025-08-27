Фейк о "жестких проверках" украинцев на польской границе: ЦПД разоблачил очередную информационную атаку рф

Центр противодействия дезинформации 27 августа опроверг фейковые сообщения о якобы серьезных и даже унизительных проверках украинских граждан на польской границе. российские пропагандисты распространяют вымышленные истории, чтобы подорвать партнерские отношения между Киевом и Варшавой. Об этом сообщили в ЦПД, пишет УНН.

Детали

Пророссийские паблики распространяют ложную информацию о том, что якобы польские пограничники во время проверки украинских граждан заставляют их раздеваться до белья, тщательно проверяют татуировки на теле.

Кроме того, россияне говорят, что поляки якобы проверяют украинские мобильные телефоны и их содержимое на предмет "запретов". В качестве "доказательств" россияне распространяли якобы официальные информационные стенды.

Как сообщили Центру во Львовском пограничном отряде, эти сообщения являются очередным примером российских информационных атак, направленных на подрыв украинско-польских отношений – сообщили в ЦПД.

В центре противодействия дезинформации указали, что использованные изображения, которые показали россияне в своих Телеграм-каналах, отредактированы и к ним применялись различные методы графического воздействия.

В ЦПД подчеркивают: российская пропаганда в очередной раз пытается посеять вражду между украинцами и поляками. Главная цель – разрушить доверие и солидарность, которые существенно укрепились после начала полномасштабной войны.

