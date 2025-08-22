$41.380.02
21 августа, 14:24
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейком

Киев • УНН

 40 просмотра

Информация о школьных дневниках с изображением Владимира Зеленского, копирующих образы Путина, является фейком. Центр стратегических коммуникаций опровергает наличие таких дневников в Украине.

ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейком

Информация о том, что в Киеве в магазинах канцтоваров якобы появились школьные дневники с фотографией Президента Украины Владимира Зеленского, копирующие образы российского диктатора Владимира Путина, является фейком. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКСК, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что никакого подтверждения существования подобных дневников "ни в Киеве, ни в Украине нет", а фото тиражируют исключительно российские источники без указания магазина, производителя или каких-либо деталей продажи.

Как отмечают фактчекеры, ... в украинских магазинах можно найти календари или сувенирную продукцию с изображением президента Зеленского, но не школьные дневники. Тем более с фото, которое "имитирует" образы диктатора Путина

- подчеркивают в Центре.

Там указывают, что российская пропаганда выдумывает фейки, чтобы высмеять украинскую государственность и приписать украинцам "культ личности", который присущ самим россиянам.

Напомним

Ранее Центр противодействия дезинформации СНБО Украины предупредил, что российская пропаганда активизировала кампанию по дискредитации украинских военных, распространяя очередную серию фейков о якобы "бесчеловечной тактике" и "издевательствах над мирными жителями".

Фейк о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных - кремлевская дезинформация – ЦПД20.08.25, 16:38 • 5100 просмотров

