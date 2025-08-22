ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейком
Киев • УНН
Информация о школьных дневниках с изображением Владимира Зеленского, копирующих образы Путина, является фейком. Центр стратегических коммуникаций опровергает наличие таких дневников в Украине.
Информация о том, что в Киеве в магазинах канцтоваров якобы появились школьные дневники с фотографией Президента Украины Владимира Зеленского, копирующие образы российского диктатора Владимира Путина, является фейком. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКСК, информирует УНН.
Отмечается, что никакого подтверждения существования подобных дневников "ни в Киеве, ни в Украине нет", а фото тиражируют исключительно российские источники без указания магазина, производителя или каких-либо деталей продажи.
Как отмечают фактчекеры, ... в украинских магазинах можно найти календари или сувенирную продукцию с изображением президента Зеленского, но не школьные дневники. Тем более с фото, которое "имитирует" образы диктатора Путина
Там указывают, что российская пропаганда выдумывает фейки, чтобы высмеять украинскую государственность и приписать украинцам "культ личности", который присущ самим россиянам.
Ранее Центр противодействия дезинформации СНБО Украины предупредил, что российская пропаганда активизировала кампанию по дискредитации украинских военных, распространяя очередную серию фейков о якобы "бесчеловечной тактике" и "издевательствах над мирными жителями".
