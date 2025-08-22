МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейком
Інформація про шкільні щоденники із зображенням Володимира Зеленського, що копіюють образи путіна, є фейком. Центр стратегічних комунікацій спростовує наявність таких щоденників в Україні.
Інформація про те, що у Києві в крамницях канцтоварів нібито з'явилися шкільні щоденники з фотографією Президента України Володимира Зеленського, які копіюють образи російського диктатора володимира путіна, є фейком. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКСК, інформує УНН.
Зазначається, що жодного підтвердження існування подібних щоденників "ані у Києві, ані в Україні немає", а фото тиражують винятково російські джерела без зазначення магазину, виробника чи будь-яких деталей продажу.
Як зазначають фактчекери, ... в українських крамницях можна знайти календарі чи сувенірну продукцію із зображенням президента Зеленського, але не шкільні щоденники. Тим більше з фото, яке "імітує" образи диктатора путіна
Там вказують, що російська пропаганда вигадує фейки, щоб висміяти українську державність і приписати українцям "культ особи", який притаманний самим росіянам.
Раніше Центр протидії дезінформації РНБО України попередив, що російська пропаганда активізувала кампанію з дискредитації українських військових, поширюючи чергову серію фейків про нібито "нелюдську тактику" та "знущання над мирними мешканцями".
