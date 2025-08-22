МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейком

$41.380.02
48.170.16
ukenru
21 серпня, 14:24 • 21551 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 25296 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 30652 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 18768 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 30791 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 70173 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 78088 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 80686 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 102577 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 233552 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.6м/с
78%
742мм
Популярнi новини
Удар рф по Мукачеву: кількість постраждалих зросла до 2321 серпня, 17:31 • 10207 перегляди
Рада ухвалила закон, який обмежує доступ до даних про нерухомість21 серпня, 17:42 • 6704 перегляди
Білий дім висміяв ідею рф стати одним із гарантів безпеки України21 серпня, 18:10 • 10820 перегляди
Єврокомісар ставить під сумнів реальний авторитет путіна на тлі заяв лаврова21 серпня, 20:25 • 9448 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto01:26 • 7040 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 21562 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 30665 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 107600 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 131245 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 233556 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Олександр Сирський
Микита Хрущов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білорусь
Білий дім
Реклама
УНН Lite
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico02:18 • 622 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 74510 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 68564 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 66992 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 93360 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Крилата ракета
Truth Social
Футбол

МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейком

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Інформація про шкільні щоденники із зображенням Володимира Зеленського, що копіюють образи путіна, є фейком. Центр стратегічних комунікацій спростовує наявність таких щоденників в Україні.

МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейком

Інформація про те, що у Києві в крамницях канцтоварів нібито з'явилися шкільні щоденники з фотографією Президента України Володимира Зеленського, які копіюють образи російського диктатора володимира путіна, є фейком. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКСК, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що жодного підтвердження існування подібних щоденників "ані у Києві, ані в Україні немає", а фото тиражують винятково російські джерела без зазначення магазину, виробника чи будь-яких деталей продажу.

Як зазначають фактчекери, ... в українських крамницях можна знайти календарі чи сувенірну продукцію із зображенням президента Зеленського, але не шкільні щоденники. Тим більше з фото, яке "імітує" образи диктатора путіна

- підкреслюють у Центрі.

Там вказують, що російська пропаганда вигадує фейки, щоб висміяти українську державність і приписати українцям "культ особи", який притаманний самим росіянам.

Нагадаємо

Раніше Центр протидії дезінформації РНБО України попередив, що російська пропаганда активізувала кампанію з дискредитації українських військових, поширюючи чергову серію фейків про нібито "нелюдську тактику" та "знущання над мирними мешканцями".

Фейк про 1,7 млн загиблих та зниклих безвісти українських військових - кремлівська дезінформація – ЦПД20.08.25, 16:38 • 5100 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Україна
Київ