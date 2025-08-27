Фейк про "жорсткі перевірки" українців на польському кордоні: ЦПД викрив чергову інформаційну атаку рф

Центр протидії дезінформації 27 серпня спростував фейкові повідомлення про нібито серйозні та навіть принизливі перевірки українських громадян на польському кордоні. російські пропагандисти поширюють вигадані історії, аби підірвати партнерські відносини між Києвом і Варшавою. Про це повідомили в ЦПД, пише УНН.

Проросійські пабліки поширюють неправдиву інформацію про те, що нібито польські прикордонники під час перевірки українських громадян змушують їх роздягатися до білизни ретельно перевіряють татуювання на тілі.

Крім того, росіяни кажуть, що поляки начебто перевіряють українські мобільні телефони та їх вміст на предмет "заборон". Як "докази", росіяни поширювали нібито офіційні інформаційні стенди.

Як повідомили Центру у Львівському прикордонному загоні, ці повідомлення є черговим прикладом російських інформаційних атак, спрямованих на підрив українсько-польських відносин – повідомили в ЦПД.

В центрі протидії дезінформації вказали, що використані зображення, які показали росіяни у своїх Телеграм-каналах, є відредагованими і до них застосовувались різні методи графічного впливу.

У ЦПД наголошують: російська пропаганда вкотре намагається посіяти ворожнечу між українцями та поляками. Головна мета – зруйнувати довіру й солідарність, які суттєво зміцнилися після початку повномасштабної війни.

