Фейк про "жорсткі перевірки" українців на польському кордоні: ЦПД викрив чергову інформаційну атаку рф

$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 20367 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 18697 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
12:09 • 6010 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
11:13 • 19050 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 20072 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 27195 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 68417 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 66355 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 108464 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 77227 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
38%
752мм
Популярнi новини
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині27 серпня, 05:54 • 40897 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters27 серпня, 06:24 • 38861 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 48041 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 42775 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 23639 перегляди
Публікації
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати12:47 • 20367 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 43157 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 68418 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 82455 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 79310 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Олексій Гончаренко
Стів Віткофф
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Румунія
Аляска
Реклама
УНН Lite
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 12011 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto09:48 • 22361 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 23791 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 48353 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 30347 перегляди
Актуальне
Нафта
Facebook
COVID-19
SpaceX Starship
Financial Times

Фейк про "жорсткі перевірки" українців на польському кордоні: ЦПД викрив чергову інформаційну атаку рф

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито жорсткі перевірки українців на польському кордоні. російські пропагандисти поширюють вигадані історії, щоб підірвати відносини між Києвом і Варшавою.

Фейк про "жорсткі перевірки" українців на польському кордоні: ЦПД викрив чергову інформаційну атаку рф

Центр протидії дезінформації 27 серпня спростував фейкові повідомлення про нібито серйозні та навіть принизливі перевірки українських громадян на польському кордоні. російські пропагандисти поширюють вигадані історії, аби підірвати партнерські відносини між Києвом і Варшавою. Про це повідомили в ЦПД, пише УНН.

Деталі

Проросійські пабліки поширюють неправдиву інформацію про те, що нібито польські прикордонники під час перевірки українських громадян змушують їх роздягатися до білизни ретельно перевіряють татуювання на тілі. 

МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейком22.08.25, 06:12 • 19958 переглядiв

Крім того, росіяни кажуть, що поляки начебто перевіряють українські мобільні телефони та їх вміст на предмет "заборон". Як "докази", росіяни поширювали нібито офіційні інформаційні стенди.

Як повідомили Центру у Львівському прикордонному загоні, ці повідомлення є черговим прикладом російських інформаційних атак, спрямованих на підрив українсько-польських відносин

– повідомили в ЦПД.

В центрі протидії дезінформації вказали, що використані зображення, які показали росіяни у своїх Телеграм-каналах, є відредагованими і до них застосовувались різні методи графічного впливу. 

У ЦПД наголошують: російська пропаганда вкотре намагається посіяти ворожнечу між українцями та поляками. Головна мета – зруйнувати довіру й солідарність, які суттєво зміцнилися після початку повномасштабної війни.

Фейк про 1,7 млн загиблих та зниклих безвісти українських військових - кремлівська дезінформація – ЦПД20.08.25, 16:38 • 5470 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Державний кордон України
Варшава
Україна
Київ
Польща