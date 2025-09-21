$41.250.00
В сеть слили личные данные около 20 млн украинцев - нардеп Федиенко

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Народный депутат Александр Федиенко сообщил об обнаружении в открытом доступе файла с персональными данными около 20 миллионов украинцев. Информация об этом была опубликована им в Facebook.

В открытом доступе обнаружили файл с персональными данными около 20 млн украинцев. Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в Facebook, пишет УНН.

Подробности

В сети появился архив, где собраны данные граждан под названием diia_users_db_2025.zip.... Что касается информации, которая сейчас в этом файле. По факту она и так есть в публичном доступе различных реестров, но сейчас ее собрали в один массив. Когда, кто и как это сделал, это уже конспирологическая история. В базе "приблизительно" 20 000 000 строк. Пока тот файл, что бродит по сети, там ограниченное количество граждан, полная база продается за деньги… 

- написал Федиенко.

Федиенко напомнил об основных правилах кибергигиены:

  • финансовый номер не должен быть публичным. То есть, если вы знаете, что у вас один номер на всем, банковская карта, социальные сети, мессенджеры, лучше так не делать;
    • идеально, когда на каждое приложение, которое требует для подтверждения номер (куда придет sms), иметь отдельные номера;
      • электронные адреса. Установите стойкий к перебору пароль, двухфакторная аутентификация. Конечно, ваш почтовый ящик также не должен никак пересекаться с номером мобильного телефона;
        • не исключаю, что будет много фишинга, судя по примеру, он уже происходит. Позаботьтесь об этом, особенно те, кто пользуется Telegram. Не забывайте проверять в разделе устройств, не подключился ли к вам кто-нибудь.

          Что стоит сделать оперативно:

          • там, где у вас есть привязка к номеру телефона, электронной почте, заменить пароль;
            • везде установить двухфакторную идентификацию;
              • по возможности, изменить финансовые номера.

                Дополнение

                Нотариальная палата Украины заявила 18 сентября, что произошла утечка данных украинцев во время тестирования "е-Нотариата".

                В Минцифры заявили впоследствии, что информация о "сливе" персональных данных украинцев из "е-Нотариата" во время тестирования системы не соответствует действительности.

                Анна Мурашко

