Дані українців у безпеці: Мінцифра назвала фейком заяву про "злив" даних з "е-Нотаріату"

Інформація про витік персональних даних українців під час тестування системи "е-Нотаріату" не відповідає дійсності. Важливо розуміти: нотаріуси у своїй роботі щодня користуються реєстрами довіреностей і спадкових справ і працюють із цими даними на законних підставах з дотриманням правил нотаріальної таємниці - повідомили у Мінцифрі.

У Мінцифрі зазначають, що безпека залишається пріоритетом:

тестування відбувається в окремому середовищі, не пов’язаному з промисловими реєстрами;

усі нотаріальні записи, створені під час тестування, залишаються лише в навчальному середовищі й не відображаються у чинних державних реєстрах;

тестове середовище було відкрите виключно для нотаріусів, які щодня працюють із реєстрами та зобов’язані зберігати нотаріальну таємницю.

""е-Нотаріат" - одна з ключових реформ, яка має зробити нотаріальні послуги зручними для людей, а роботу нотаріусів - швидшою та безпечнішою. Перший етап тестування з 3 по 16 вересня показав: систему вже випробували близько 2000 нотаріусів і надали понад 250 пропозицій. Ми цінуємо активність нотаріальної спільноти. Усі зібрані пропозиції вже у роботі Мін’юста та ДП "НАІС". Разом із партнерами зробимо систему ще надійнішою, а після оновлень нотаріуси продовжать тестування", - інформує Мінцифра.

Доповнення

Нотаріальна палата України заявила сьогодні, 18 вересня, що стався витік даних українців під час тестування "е-Нотаріату".