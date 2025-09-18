Данные украинцев в безопасности: Минцифра назвала фейком заявление о "сливе" данных из "е-Нотариата"

Информация о «сливе» персональных данных украинцев из «е-Нотариата» во время тестирования системы не соответствует действительности. Об этом журналистам заявили в Минцифры, передает УНН.

В Минцифры отмечают, что безопасность остается приоритетом:

тестирование происходит в отдельной среде, не связанной с промышленными реестрами;

все нотариальные записи, созданные во время тестирования, остаются только в учебной среде и не отображаются в действующих государственных реестрах;

тестовая среда была открыта исключительно для нотариусов, которые ежедневно работают с реестрами и обязаны хранить нотариальную тайну.

««е-Нотариат» – одна из ключевых реформ, которая должна сделать нотариальные услуги удобными для людей, а работу нотариусов – быстрее и безопаснее. Первый этап тестирования с 3 по 16 сентября показал: систему уже испытали около 2000 нотариусов и предоставили более 250 предложений. Мы ценим активность нотариального сообщества. Все собранные предложения уже в работе Минюста и ГП «НАИС». Вместе с партнерами сделаем систему еще надежнее, а после обновлений нотариусы продолжат тестирование», - информирует Минцифра.

Дополнение

Нотариальная палата Украины заявила сегодня, 18 сентября, что произошла утечка данных украинцев во время тестирования «е-Нотариата».