12:49 • 2644 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 8852 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 17173 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 12691 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 12850 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 21864 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14233 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 42380 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 42836 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33024 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Данные украинцев в безопасности: Минцифра назвала фейком заявление о "сливе" данных из "е-Нотариата"

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Минцифра опровергает информацию об утечке персональных данных украинцев во время тестирования системы "е-Нотариата". Тестирование происходит в отдельной среде, не связанной с промышленными реестрами, а нотариальные записи остаются только в учебной среде.

Данные украинцев в безопасности: Минцифра назвала фейком заявление о "сливе" данных из "е-Нотариата"

Информация о «сливе» персональных данных украинцев из «е-Нотариата» во время тестирования системы не соответствует действительности. Об этом журналистам заявили в Минцифры, передает УНН.

Информация об утечке персональных данных украинцев во время тестирования системы «е-Нотариата» не соответствует действительности. Важно понимать: нотариусы в своей работе ежедневно пользуются реестрами доверенностей и наследственных дел и работают с этими данными на законных основаниях с соблюдением правил нотариальной тайны

- сообщили в Минцифры.

В Минцифры отмечают, что безопасность остается приоритетом:

  • тестирование происходит в отдельной среде, не связанной с промышленными реестрами;
    • все нотариальные записи, созданные во время тестирования, остаются только в учебной среде и не отображаются в действующих государственных реестрах;
      • тестовая среда была открыта исключительно для нотариусов, которые ежедневно работают с реестрами и обязаны хранить нотариальную тайну.

        ««е-Нотариат» – одна из ключевых реформ, которая должна сделать нотариальные услуги удобными для людей, а работу нотариусов – быстрее и безопаснее. Первый этап тестирования с 3 по 16 сентября показал: систему уже испытали около 2000 нотариусов и предоставили более 250 предложений. Мы ценим активность нотариального сообщества. Все собранные предложения уже в работе Минюста и ГП «НАИС». Вместе с партнерами сделаем систему еще надежнее, а после обновлений нотариусы продолжат тестирование», - информирует Минцифра.

        Дополнение

        Нотариальная палата Украины заявила сегодня, 18 сентября, что произошла утечка данных украинцев во время тестирования «е-Нотариата».

        Анна Мурашко

        ОбществоПолитика
        Министерство юстиции Украины
        Украина