Железняк про витік даних близько 20 млн українців: старий злив, з старого витоку бази "Дія"

Ексклюзив
05:00 • 11987 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 25999 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 41463 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 40902 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 59150 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 71707 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 58739 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 54727 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 48010 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 62518 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Заліт російських дронів на територію Польщі: правоохоронці знайшли останній БпЛА - ЗМІ20 вересня, 22:22 • 11157 перегляди
Антиімміграційні протести у Нідерландах: у Гаазі відбулися сутички демонстрантів з поліцією20 вересня, 23:20 • 18820 перегляди
Українські F-16 знищили більшість ракет Х-101 під час нічної атаки рф: Повітряні сили показали ефектні кадриVideo20 вересня, 23:52 • 13371 перегляди
ISW: путін через кремлівських інсайдерів намагається залякати Україну та Захід04:19 • 10634 перегляди
У мережу злили особисті дані близько 20 млн українців - нардеп Федієнко 06:10 • 10525 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
05:00 • 11986 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 21906 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 59149 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 71707 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 73517 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Сі Цзіньпін
Масуд Пезешкіян
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Польща
Китай
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 62518 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 73518 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 33582 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 34974 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 37016 перегляди
Fox News
Шахед-136
TikTok
The Guardian
Х-101

Железняк про витік даних близько 20 млн українців: старий злив, з старого витоку бази "Дія"

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що витік даних 20 млн українців, про який повідомив його колега Олександр Федієнко, є старим зливом з бази "Дія" на 3,5 млн рядків. Міністерство цифрової трансформації України раніше спростувало інформацію про витік даних з "е-Нотаріату", назвавши її фейком.

Железняк про витік даних близько 20 млн українців: старий злив, з старого витоку бази "Дія"

Нардеп Ярослав Железняк прокоментував заяву свого колеги Олександра Федієнка про витік даних близько 20 млн українців, заявивши, що це старий злив, зі старого витоку бази "Дія" на 3,5 млн рядків, передає УНН з посиланням на Telegram депутата.

Деталі

Відверто, та слабо розумію в чому тут така новина у колеги - це старий злив, зі старого витоку бази "Дія" на 3,5 млн рядків. Коротше, це просто шматок вже давно злитої старої бази. Нічого нового тут немає

- написав Железняк в Telegram.

Контекст

Раніше нардеп Олександр Федієнко заявляв, що у відкритому доступі виявили файл з персональними даними близько 20 млн українців.

Нагадаємо

Нотаріальна палата України заявила 18 вересня, що стався витік даних українців під час тестування "е-Нотаріату".

В Мінцифрі заявили згодом, що інформація про "злив" персональних даних українців з "е-Нотаріату" під час тестування системи не відповідає дійсності.

Анна Мурашко

СуспільствоПолітикаТехнології
Ярослав Железняк
Україна