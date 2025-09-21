Железняк про витік даних близько 20 млн українців: старий злив, з старого витоку бази "Дія"
Київ • УНН
Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що витік даних 20 млн українців, про який повідомив його колега Олександр Федієнко, є старим зливом з бази "Дія" на 3,5 млн рядків. Міністерство цифрової трансформації України раніше спростувало інформацію про витік даних з "е-Нотаріату", назвавши її фейком.
Нардеп Ярослав Железняк прокоментував заяву свого колеги Олександра Федієнка про витік даних близько 20 млн українців, заявивши, що це старий злив, зі старого витоку бази "Дія" на 3,5 млн рядків, передає УНН з посиланням на Telegram депутата.
Деталі
Відверто, та слабо розумію в чому тут така новина у колеги - це старий злив, зі старого витоку бази "Дія" на 3,5 млн рядків. Коротше, це просто шматок вже давно злитої старої бази. Нічого нового тут немає
Контекст
Раніше нардеп Олександр Федієнко заявляв, що у відкритому доступі виявили файл з персональними даними близько 20 млн українців.
Нагадаємо
Нотаріальна палата України заявила 18 вересня, що стався витік даних українців під час тестування "е-Нотаріату".
В Мінцифрі заявили згодом, що інформація про "злив" персональних даних українців з "е-Нотаріату" під час тестування системи не відповідає дійсності.