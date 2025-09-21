$41.250.00
Железняк о утечке данных около 20 млн украинцев: старый слив, из старой утечки базы "Дія"

Киев • УНН

 • 1594 просмотра

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что утечка данных 20 млн украинцев, о которой сообщил его коллега Александр Федиенко, является старым сливом из базы "Дія" на 3,5 млн строк. Министерство цифровой трансформации Украины ранее опровергло информацию об утечке данных из "е-Нотариата", назвав ее фейком.

Железняк о утечке данных около 20 млн украинцев: старый слив, из старой утечки базы "Дія"

Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал заявление своего коллеги Александра Федиенко об утечке данных около 20 млн украинцев, заявив, что это старый слив, из старой утечки базы "Дія" на 3,5 млн строк, передает УНН со ссылкой на Telegram депутата.

Детали

Откровенно говоря, слабо понимаю, в чем тут такая новость у коллеги - это старый слив, из старой утечки базы "Дія" на 3,5 млн строк. Короче, это просто кусок уже давно слитой старой базы. Ничего нового тут нет

- написал Железняк в Telegram.

Контекст

Ранее нардеп Александр Федиенко заявлял, что в открытом доступе обнаружили файл с персональными данными около 20 млн украинцев.

Напомним

Нотариальная палата Украины заявила 18 сентября, что произошла утечка данных украинцев во время тестирования "е-Нотариата".

В Минцифры заявили впоследствии, что информация о "сливе" персональных данных украинцев из "е-Нотариата" во время тестирования системы не соответствует действительности.

Анна Мурашко

ОбществоПолитикаТехнологии
Ярослав Железняк
Украина