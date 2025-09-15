Суд перешел к дебатам по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве

Шевченковский районный суд Киева перешел к стадии судебных прений по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, передает УНН.

Детали

Косов 7 апреля 2024 года, находясь на фуникулере в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, действуя умышленно с целью противоправного причинения смерти Максиму Матерухину, схватил его руками и совершил опасный бросок в окно станции, расположенное на опасном крутом склоне - отметил прокурор.

Также во время дебатов прокурор заявил, что в результате преступных действий Косова несовершеннолетний Максим Матерухин упал на стекло, которое при падении разбилось и привело к резаной ране на шее, которая оказалась несовместима с жизнью.

Со своей стороны сторона защиты продолжила настаивать, что обвиняемый Косов пытался оказать потерпевшему медицинскую помощь.

"Сразу как мой подзащитный увидел потерпевшего, залитого кровью, он сразу прибег к оказанию ему домедицинской помощи", - сказал адвокат.

Дополнение

На сегодняшнем заседании Шевченковский районный суд Киева повторно допросил свидетелей по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на фуникулере. Свидетели подтвердили неадекватное поведение обвиняемого и его угрозы потерпевшему.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время судебного заседания заявил, что обвиняемый лишь имитировал оказание первой медицинской помощи 16-летнему подростку, которого убил.

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты. 29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы.

В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Также Руслан Кравченко сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим.