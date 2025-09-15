$41.280.03
Суд перейшов до дебатів у розгляді справи щодо вбивства підлітка на фунікулері в Києві

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Прокурор заявив, що Косов, перебуваючи у стані сп'яніння, кинув підлітка у вікно, що призвело до смертельної рани.

Суд перейшов до дебатів у розгляді справи щодо вбивства підлітка на фунікулері в Києві

Шевченківський районний суд Києва перейшов до стадії судових дебатів у розляді справи ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, передає УНН.

Деталі

Косов 7 квітня 2024 року перебуваючи на фунікулері у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, діючи умисно з метою протиправного заподіяння смерті Максиму Матерухіну, схопив його руками і здійснив небезпечний кидок у вікно станції, розташоване на небезпечному крутосхилі

- зазначив прокурор.

Також під час дебатів прокурор заявив, що унаслідок злочинних дій Косова неповнолітній Максим Матерухін упав на скло, яке при падінні розбилося і спричинило до різаної рани на шиї, яка виявилася несумісна з життям.

Зі свого боку сторона захисту продовжила наполягати, що обвинувачуваний Косов намагався надати потерпілому медичну допомогу.

"Одразу як мій підзахисний побачив потерпілого, залитого кров’ю, він одразу вдався до надання йому домедичної допомоги", - сказав адвокат.

Доповнення

  На сьогоднішньому засіданні Шевченківський районний суд Києва повторно допитав свідків у справі ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого в умисному вбивстві 16-річного хлопця на фунікулері. Свідки підтвердили неадекватну поведінку обвинуваченого та його погрози потерпілому.   

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час судового засідання заявив, що обвинувачуваний лише імітував надання першої медичної допомоги 16-річному підлітку, якого вбив. 

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці.

Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Також Руслан Кравченко повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.

Павло Зінченко

