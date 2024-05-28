Стефанишина обсудила насущные потребности Украины и саммит в Вашингтоне с генсеком НАТО

Во вторник, 28 мая, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительственный портал.

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Стороны обсудили насущные потребности ВСУ и ожидания и подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.

В частности, Стефанишина проинформировала Столтенберга о тяжелой ситуации на харьковском и сумском направлениях, где прифронтовые города ежедневно страдают от беспрецедентной жестокости врага.

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Стабильная военная помощь является вопросом выживания для Украины. Я благодарю за ваши усилия, направленные на ускорение предоставления и обеспечение устойчивости военной помощи. Наши насущные военные потребности остаются неизменными - это системы противовоздушной обороны, боевые самолеты F-16, боеприпасы, дальнобойная артиллерия, бронетехника и другие необходимые вещи - подчеркнула вице-премьер.

Она подчеркнула, что от 3 до 7 систем ЗРК PATRIOT позволят усилить безопасность украинских мирных городов и защитить энергосистему.

По ее словам, поддержка противовоздушной обороны станет четким сигналом для украинского народа, что члены Альянса едины в решительной поддержке нашей страны

В контексте ожиданий от предстоящего саммита, который состоится в Вашингтоне, США, в июле этого года, чиновница отметила, что впервые, благодаря формату Совета Украина-НАТО, украинские представители приобщатся к наработке итоговых документов наравне с союзниками.

Мы также обсудили сегодня потенциальные решения, которые будут гарантировать необратимость членства Украины в НАТО. Военные и финансовые обязательства Альянса, само существование Украины должно быть защищено решительными действиями - рассказала Ольга Стефанишина.

В свою очередь генсек НАТО заверил, что увеличение и стабильность поддержки Украины со стороны союзников остается первоочередным приоритетом.

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Столтенберг подчеркнул, что ряд решений Саммита будут направлены именно на усиление оборонных возможностей Украины через улучшение координации вкладов международных партнеров.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине срочно нужно больше систем ПВО, с союзниками идет соответствующая работа, и есть определенный прогресс.