Стефанішина обговорила нагальні потреби України та саміт у Вашингтоні з генсеком НАТО

У вівторок, 28 травня, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом в Брюсселі. Про це пише УНН з посиланням на урядовий портал.

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Сторони обговорили нагальні потреби ЗСУ та очікування та підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.

Зокрема, Стефанішина проінформувала Столтенберга про важку ситуацію на харківському та сумському напрямках, де прифронтові міста щодня потерпають від безпрецедентної жорстокості ворога.

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Стабільна військова допомога є питанням виживання для України. Я дякую за ваші зусилля, спрямовані на прискорення надання та забезпечення сталості військової допомоги. Наші нагальні військові потреби залишаються незмінними – це системи протиповітряної оборони, бойові літаки F-16, боєприпаси, далекобійна артилерія, бронетехніка та інші необхідні речі - наголосила віцепрем’єрка.

Вона підкреслила, що від 3 до 7 систем ЗРК PATRIOT дадуть змогу посилити безпеку українських мирних міст та захистити енергосистему.

За її словами, підтримка протиповітряної оборони стане чітким сигналом для українського народу, що члени Альянсу єдині в рішучій підтримці нашої країни

В контексті очікувань від майбутнього саміту, що відбудеться у Вашингтоні, США, у липні цього року, урядовиця відзначила, що вперше, завдяки формату Ради Україна-НАТО, українські представники долучаться до напрацювання підсумкових документів нарівні із союзниками.

Ми також обговорили сьогодні потенційні рішення, які гарантуватимуть незворотність членства України в НАТО. Військові та фінансові зобов'язання Альянсу, саме існування України має бути захищене рішучими діями - розповіла Ольга Стефанішина.

Своєю чергою генсек НАТО запевнив, що збільшення та стабільність підтримки України з боку союзників залишається першочерговим пріоритетом.

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Столтенберг підкреслив, що низка рішень Саміту будуть спрямовані саме на посилення оборонних спроможностей України через покращення координації внесків міжнародних партнерів.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні терміново потрібно більше систем ППО, з союзниками йде відповідна робота, і є певний прогрес.