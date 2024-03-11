США отправили корабль для доставки гуманитарной помощи в Газу
Киев • УНН
Эсминец ВМС США "Фрэнк С. Бессон" перевозит оборудование для создания временного дока вблизи Газы для доставки жизненно необходимой гуманитарной помощи в рамках инициативы США по содействию оказанию помощи региону.
Судно "Генерал Фрэнк С. Бессон" везет важное оборудование, необходимое для строительства временного порта для доставки жизненно важных гуманитарных грузов. Об этом передает УНН со ссылкой на Центральное командование США (ЦЕНТКОМ) и All Israel.
Детали
После того, как президент Джо Байден заявил, что США построят плавучую гавань, уже через 36 часов корабль материально-технического обеспечения "Генерал Фрэнк С. Бессон" отплыл с военной базы в штате Вирджиния в направлении Газы.
Корабль "перевозит первое оборудование для создания временного причала для доставки жизненно необходимых гуманитарных грузов. Об этом подтвердили CENTCOM в своем заявлении, имея в виду проект временного причала возле Газы.
Министр обороны Израиля Йоав Галант приветствовал инициативу США построить временный порт на побережье сектора Газа для облегчения доставки гуманитарной помощи во время инспекции района в воскресенье.
Этот процесс направлен на то, чтобы доставить помощь непосредственно жителям и таким образом продлить крах власти ХАМАСа в Газе
Мы доставим помощь морским путем, скоординированным с Соединенными Штатами по вопросам безопасности и гуманитарной помощи, с помощью Эмиратов для гражданской помощи, с соответствующей проверкой на Кипре, и мы доставим товары, импортированные международными организациями, с помощью Соединенных Штатов
Напомним,
Военная операция Израиля в секторе Газа может завершиться за один-два месяца, поскольку израильская армия (ЦАХАЛ) успешно справляется с боевиками палестинского движения ХАМАС. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, - три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС.
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