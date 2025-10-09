$41.400.09
Эксклюзив
11:29 • 3970 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 17234 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 21933 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 15748 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 16303 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 25901 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 15481 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15347 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16680 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26604 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 1560 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек09:40 • 17179 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
09:10 • 21883 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35 • 25867 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 61361 просмотра
США одобрили продажи Nvidia в ОАЭ в рамках «ИИ-сделки» Трампа – Bloomberg

Киев • УНН

 • 478 просмотра

США одобрили экспортные лицензии для Nvidia на продажу чипов в ОАЭ. Это первые разрешения на продажу передовых микросхем в страну Персидского залива после вступления Дональда Трампа на пост президента.

США одобрили продажи Nvidia в ОАЭ в рамках «ИИ-сделки» Трампа – Bloomberg

Вашингтон сделал важный шаг в реализации двустороннего соглашения по искусственному интеллекту, разрешив американской компании Nvidia экспортировать чипы в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Согласно информации Bloomberg, бюро промышленности и безопасности Минторга США выдало Nvidia экспортные лицензии согласно условиям соглашения об искусственном интеллекте, заключенного между Вашингтоном и Абу-Даби в мае. Это первые разрешения на продажу передовых микросхем стране Персидского залива после вступления Дональда Трампа на пост президента.

Искусственный интеллект может изменить глобальную торговлю, но без политики возрастет экономическое неравенство - отчет ВТО17.09.25, 17:58 • 3711 просмотров

Одобрение стало возможным после того, как Эмираты согласовали планы инвестиций в США – часть масштабной инициативы, по которой страна должна вложить до 1,4 трлн долларов в течение десяти лет. Соглашение предусматривает создание мощного дата-центра в Абу-Даби, где ключевым партнером выступает OpenAI.

Несмотря на стратегический оптимизм, соглашение вызвало беспокойство в Вашингтоне из-за активных экономических связей Эмиратов с Китаем. Однако, как подчеркнул руководитель Белого дома по искусственному интеллекту Дэвид Сакс, "политика президента Трампа оттесняет Китай от Ближнего Востока, тогда как предыдущая администрация лишь приближала эти страны к Пекину".

Рыночная капитализация Nvidia превысила 4,5 триллиона долларов01.10.25, 13:08 • 2474 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
OpenAI
Bloomberg L.P.
Организация Объединенных Наций
Абу-Даби
Дональд Трамп
Объединенные Арабские Эмираты
Китай
Соединённые Штаты