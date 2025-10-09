США одобрили продажи Nvidia в ОАЭ в рамках «ИИ-сделки» Трампа – Bloomberg
США одобрили экспортные лицензии для Nvidia на продажу чипов в ОАЭ. Это первые разрешения на продажу передовых микросхем в страну Персидского залива после вступления Дональда Трампа на пост президента.
Вашингтон сделал важный шаг в реализации двустороннего соглашения по искусственному интеллекту, разрешив американской компании Nvidia экспортировать чипы в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Согласно информации Bloomberg, бюро промышленности и безопасности Минторга США выдало Nvidia экспортные лицензии согласно условиям соглашения об искусственном интеллекте, заключенного между Вашингтоном и Абу-Даби в мае. Это первые разрешения на продажу передовых микросхем стране Персидского залива после вступления Дональда Трампа на пост президента.
Одобрение стало возможным после того, как Эмираты согласовали планы инвестиций в США – часть масштабной инициативы, по которой страна должна вложить до 1,4 трлн долларов в течение десяти лет. Соглашение предусматривает создание мощного дата-центра в Абу-Даби, где ключевым партнером выступает OpenAI.
Несмотря на стратегический оптимизм, соглашение вызвало беспокойство в Вашингтоне из-за активных экономических связей Эмиратов с Китаем. Однако, как подчеркнул руководитель Белого дома по искусственному интеллекту Дэвид Сакс, "политика президента Трампа оттесняет Китай от Ближнего Востока, тогда как предыдущая администрация лишь приближала эти страны к Пекину".
