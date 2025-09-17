Искусственный интеллект может изменить глобальную торговлю, но без политики возрастет экономическое неравенство - отчет ВТО

К 2040 году искусственный интеллект может увеличить объемы мировой торговли почти на 40%. Однако, по информации ВТО, без продуманной политики технология может углубить экономическое неравенство. Такие выводы содержатся в новом отчете Всемирной торговой организации, пишет УНН.

Отчет ВТО прогнозирует, что снижение торговых издержек и повышение производительности благодаря искусственному интеллекту может стимулировать рост глобального ВВП на 12–13%, а также уровня мировой торговли на 34–37% уже через пять лет.

Искусственный интеллект может стать позитивной новостью для торговли в условиях все более сложной торговой среды

Она также заявила, что технологии меняют будущее мировой экономики, повышая производительность и способствуя снижению затрат на торговлю.

Отчет также освещает, как предприятия могут сократить расходы на логистику, соблюдение нормативных требований и коммуникацию.

Технологии перевода на основе искусственного интеллекта могут сделать коммуникацию быстрее и экономически эффективнее, что особенно выгодно для мелких производителей и розничных торговцев, позволяя им расширяться на мировые рынки