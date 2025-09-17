$41.180.06
Искусственный интеллект может изменить глобальную торговлю, но без политики возрастет экономическое неравенство - отчет ВТО

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Искусственный интеллект может увеличить мировую торговлю почти на 40% к 2040 году. Однако без продуманной политики технология может усугубить экономическое неравенство, предостерегает ВТО.

Искусственный интеллект может изменить глобальную торговлю, но без политики возрастет экономическое неравенство - отчет ВТО

К 2040 году искусственный интеллект может увеличить объемы мировой торговли почти на 40%. Однако, по информации ВТО, без продуманной политики технология может углубить экономическое неравенство. Такие выводы содержатся в новом отчете Всемирной торговой организации, пишет УНН.

Детали

Отчет ВТО прогнозирует, что снижение торговых издержек и повышение производительности благодаря искусственному интеллекту может стимулировать рост глобального ВВП на 12–13%, а также уровня мировой торговли на 34–37% уже через пять лет.

Искусственный интеллект может стать позитивной новостью для торговли в условиях все более сложной торговой среды

- отметила заместитель Генерального директора ВТО Йоханна Хилл. 

Она также заявила, что технологии меняют будущее мировой экономики, повышая производительность и способствуя снижению затрат на торговлю.

Отчет также освещает, как предприятия могут сократить расходы на логистику, соблюдение нормативных требований и коммуникацию. 

Технологии перевода на основе искусственного интеллекта могут сделать коммуникацию быстрее и экономически эффективнее, что особенно выгодно для мелких производителей и розничных торговцев, позволяя им расширяться на мировые рынки

- говорится в документе ВТО.

По прогнозам Всемирной торговой организации, страны с низким уровнем дохода могут увеличить экспорт на 11%, если улучшат цифровую инфраструктуру. 

Однако организация предостерегает, что без целенаправленных инвестиций и специальной политики искусственный интеллект может углубить существующие разногласия. 

Последствия разработки и внедрения искусственного интеллекта вызывают беспокойство, что многие работники и даже целые экономики могут остаться без внимания

- написали в отчете.

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала подчеркнула необходимость управления переходом к искусственному интеллекту. 

Искусственный интеллект может перевернуть рынки труда, трансформируя одни рабочие места и вытесняя другие. Управление этими изменениями требует инвестиций во внутреннюю политику для улучшения образования, навыков, переподготовки и систем социальной защиты

- заявила Оконджо-Ивеала.

Степан Гафтко

