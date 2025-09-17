Искусственный интеллект может изменить глобальную торговлю, но без политики возрастет экономическое неравенство - отчет ВТО
Искусственный интеллект может увеличить мировую торговлю почти на 40% к 2040 году. Однако без продуманной политики технология может усугубить экономическое неравенство, предостерегает ВТО.
К 2040 году искусственный интеллект может увеличить объемы мировой торговли почти на 40%. Однако, по информации ВТО, без продуманной политики технология может углубить экономическое неравенство. Такие выводы содержатся в новом отчете Всемирной торговой организации, пишет УНН.
Детали
Отчет ВТО прогнозирует, что снижение торговых издержек и повышение производительности благодаря искусственному интеллекту может стимулировать рост глобального ВВП на 12–13%, а также уровня мировой торговли на 34–37% уже через пять лет.
Искусственный интеллект может стать позитивной новостью для торговли в условиях все более сложной торговой среды
Она также заявила, что технологии меняют будущее мировой экономики, повышая производительность и способствуя снижению затрат на торговлю.
Отчет также освещает, как предприятия могут сократить расходы на логистику, соблюдение нормативных требований и коммуникацию.
Технологии перевода на основе искусственного интеллекта могут сделать коммуникацию быстрее и экономически эффективнее, что особенно выгодно для мелких производителей и розничных торговцев, позволяя им расширяться на мировые рынки
По прогнозам Всемирной торговой организации, страны с низким уровнем дохода могут увеличить экспорт на 11%, если улучшат цифровую инфраструктуру.
Однако организация предостерегает, что без целенаправленных инвестиций и специальной политики искусственный интеллект может углубить существующие разногласия.
Последствия разработки и внедрения искусственного интеллекта вызывают беспокойство, что многие работники и даже целые экономики могут остаться без внимания
Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала подчеркнула необходимость управления переходом к искусственному интеллекту.
Искусственный интеллект может перевернуть рынки труда, трансформируя одни рабочие места и вытесняя другие. Управление этими изменениями требует инвестиций во внутреннюю политику для улучшения образования, навыков, переподготовки и систем социальной защиты
