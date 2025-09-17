Штучний інтелект може змінити глобальну торгівлю, але без політики зросте економічна нерівність - звіт СОТ

До 2040 року штучний інтелект може збільшити обсяги світової торгівлі майже на 40%. Проте, за інформацією СОТ, без продуманої політики технологія може поглибити економічну нерівність. Такі висновки містить новий звіт Світової організації торгівлі, пише УНН.

Звіт СОТ прогнозує, що зниження торговельних витрат і підвищення продуктивності завдяки штучному інтелекту може стимулювати зростання глобального ВВП на 12–13%, а також рівня світової торгівлі на 34–37% вже за п'ять років.

Штучний інтелект може стати позитивною новиною для торгівлі в умовах дедалі складнішого торговельного середовища

Вона також заявила, що технології змінюють майбутнє світової економіки, підвищуючи продуктивність та сприяють зниженню витрат на торгівлю.

Звіт також висвітлює, як підприємства можуть скоротити витрати на логістику, дотримання нормативних вимог і комунікацію.

Технології перекладу на основі штучного інтелекту можуть зробити комунікацію швидшою та економічно ефективнішою, що особливо вигідно для дрібних виробників та роздрібних торговців, дозволяючи їм розширюватися на світові ринки

За прогнозами Світової організації торгівлі, країни з низьким рівнем доходу можуть збільшити експорт на 11%, якщо поліпшать цифрову інфраструктуру.

Проте організація застерігає, що без цілеспрямованих інвестицій і спеціальної політики штучний інтелект може поглибити існуючі розбіжності.

Наслідки розробки та впровадження штучного інтелекту викликають занепокоєння, що багато працівників і навіть цілі економіки можуть залишитися поза увагою

Генеральний директор СОТ Нгозі Оконджо-Івеала наголосила на необхідності управління переходом до штучного інтелекту.

Штучний інтелект може перевернути ринки праці, трансформуючи одні робочі місця та витісняючи інші. Управління цими змінами вимагає інвестицій у внутрішню політику для покращення освіти, навичок, перепідготовки та систем соціального захисту