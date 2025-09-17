$41.180.06
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Штучний інтелект може змінити глобальну торгівлю, але без політики зросте економічна нерівність - звіт СОТ

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Штучний інтелект може збільшити світову торгівлю майже на 40% до 2040 року. Проте, без продуманої політики технологія може поглибити економічну нерівність, застерігає СОТ.

Штучний інтелект може змінити глобальну торгівлю, але без політики зросте економічна нерівність - звіт СОТ

До 2040 року штучний інтелект може збільшити обсяги світової торгівлі майже на 40%. Проте, за інформацією СОТ, без продуманої політики технологія може поглибити економічну нерівність. Такі висновки містить новий звіт Світової організації торгівлі, пише УНН.

Деталі

Звіт СОТ прогнозує, що зниження торговельних витрат і підвищення продуктивності завдяки штучному інтелекту може стимулювати зростання глобального ВВП на 12–13%, а також рівня світової торгівлі на 34–37% вже за п'ять років.

Штучний інтелект може стати позитивною новиною для торгівлі в умовах дедалі складнішого торговельного середовища

- зазначила заступниця Генерального директора СОТ Йоганна Гілл. 

Вона також заявила, що технології змінюють майбутнє світової економіки, підвищуючи продуктивність та сприяють зниженню витрат на торгівлю.

"Безпека вище конфіденційності": OpenAI вводить нові обмеження для користувачів ChatGPT до 18 років17.09.25, 10:41 • 2450 переглядiв

Звіт також висвітлює, як підприємства можуть скоротити витрати на логістику, дотримання нормативних вимог і комунікацію. 

Технології перекладу на основі штучного інтелекту можуть зробити комунікацію швидшою та економічно ефективнішою, що особливо вигідно для дрібних виробників та роздрібних торговців, дозволяючи їм розширюватися на світові ринки

- йдеться у документі СОТ.

За прогнозами Світової організації торгівлі, країни з низьким рівнем доходу можуть збільшити експорт на 11%, якщо поліпшать цифрову інфраструктуру. 

Проте організація застерігає, що без цілеспрямованих інвестицій і спеціальної політики штучний інтелект може поглибити існуючі розбіжності. 

Наслідки розробки та впровадження штучного інтелекту викликають занепокоєння, що багато працівників і навіть цілі економіки можуть залишитися поза увагою

- написали у звіті.

Генеральний директор СОТ Нгозі Оконджо-Івеала наголосила на необхідності управління переходом до штучного інтелекту. 

Штучний інтелект може перевернути ринки праці, трансформуючи одні робочі місця та витісняючи інші. Управління цими змінами вимагає інвестицій у внутрішню політику для покращення освіти, навичок, перепідготовки та систем соціального захисту

- заявила Оконджо-Івеала.

Китай посилює торгове протистояння зі США, звинувачуючи Nvidia в порушенні антимонопольного законодавства15.09.25, 15:33 • 3604 перегляди

Степан Гафтко

