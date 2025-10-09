США схвалили продажі Nvidia в ОАЕ в межах “ШІ-угоди” Трампа – Вloomberg
США схвалили експортні ліцензії для Nvidia на продаж чіпів до ОАЕ. Це перші дозволи на продаж передових мікросхем до країни Перської затоки після вступу Дональда Трампа на посаду президента.
Вашингтон зробив важливий крок у реалізації двосторонньої угоди зі штучного інтелекту, дозволивши американській компанії Nvidia експортувати чіпи до Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Згідно з інформацією Вloomberg, бюро промисловості та безпеки Мінторгу США видало Nvidia експортні ліцензії згідно з умовами угоди про штучний інтелект, укладеної між Вашингтоном і Абу-Дабі у травні. Це перші дозволи на продаж передових мікросхем країні Перської затоки після вступу Дональда Трампа на посаду президента.
Схвалення стало можливим після того, як Емірати узгодили плани інвестицій у США – частину масштабної ініціативи, за якою країна має вкласти до 1,4 трлн доларів упродовж десяти років. Угода передбачає створення потужного дата-центру в Абу-Дабі, де ключовим партнером виступає OpenAI.
Попри стратегічний оптимізм, угода викликала занепокоєння у Вашингтоні через активні економічні зв’язки Еміратів із Китаєм. Проте, як наголосив керівник Білого дому зі штучного інтелекту Девід Сакс, "політика президента Трампа відтісняє Китай від Близького Сходу, тоді як попередня адміністрація лише наближала ці країни до Пекіна".
