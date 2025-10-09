$41.400.09
Ексклюзив
11:29 • 5086 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
09:40 • 19527 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 23905 перегляди
"Законопроєкт приховають": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 16797 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 17203 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 27194 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 15816 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 15391 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світлом
9 жовтня, 01:15 • 16708 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26642 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
США схвалили продажі Nvidia в ОАЕ в межах “ШІ-угоди” Трампа – Вloomberg

Київ • УНН

 • 686 перегляди

США схвалили експортні ліцензії для Nvidia на продаж чіпів до ОАЕ. Це перші дозволи на продаж передових мікросхем до країни Перської затоки після вступу Дональда Трампа на посаду президента.

Вашингтон зробив важливий крок у реалізації двосторонньої угоди зі штучного інтелекту, дозволивши американській компанії Nvidia експортувати чіпи до Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з інформацією Вloomberg, бюро промисловості та безпеки Мінторгу США видало Nvidia експортні ліцензії згідно з умовами угоди про штучний інтелект, укладеної між Вашингтоном і Абу-Дабі у травні. Це перші дозволи на продаж передових мікросхем країні Перської затоки після вступу Дональда Трампа на посаду президента.

Штучний інтелект може змінити глобальну торгівлю, але без політики зросте економічна нерівність - звіт СОТ17.09.25, 17:58 • 3711 переглядiв

Схвалення стало можливим після того, як Емірати узгодили плани інвестицій у США – частину масштабної ініціативи, за якою країна має вкласти до 1,4 трлн доларів упродовж десяти років. Угода передбачає створення потужного дата-центру в Абу-Дабі, де ключовим партнером виступає OpenAI.

Попри стратегічний оптимізм, угода викликала занепокоєння у Вашингтоні через активні економічні зв’язки Еміратів із Китаєм. Проте, як наголосив керівник Білого дому зі штучного інтелекту Девід Сакс, "політика президента Трампа відтісняє Китай від Близького Сходу, тоді як попередня адміністрація лише наближала ці країни до Пекіна".

Ринкова капіталізація Nvidia перевищила 4,5 трильйони доларів01.10.25, 13:08 • 2474 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
OpenAI
Bloomberg
Організація Об'єднаних Націй
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Об'єднані Арабські Емірати
Китай
Сполучені Штати Америки