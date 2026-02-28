Совет национальной безопасности Ирана призывает жителей покинуть Тегеран
Киев • УНН
Совет национальной безопасности Ирана призвал жителей покинуть столицу Тегеран. Это произошло после совместной военной операции Израиля и США, которые нанесли удары по 30 целям в Иране.
Совет национальной безопасности Ирана призвал жителей покинуть столицу Тегеран. Об этом сообщает Al Jazeera, передает УНН.
Подробности
"В связи со сложившейся ситуацией вы должны, насколько это возможно и сохраняя спокойствие, выехать в другие места и города, если у вас есть такая возможность", говорится в заявлении органа безопасности страны.
Дополнение
28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране.
Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.
Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.
Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.
Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.
В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.