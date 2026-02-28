Рада національної безпеки Ірану закликає мешканців покинути Тегеран

$43.210.00
51.020.00
ukenru
08:36 • 10233 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
07:12 • 17100 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 24160 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 38316 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 39623 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 46318 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 44164 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 42736 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 57829 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 47846 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.9м/с
68%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
МАГАТЕ зафіксувало підозрілу активність Ірану на ядерних об'єктах, що раніше зазнали бомбардувань28 лютого, 01:55 • 12100 перегляди
Сьогодні над Землею зійде рідкісний парад шести планет Сонячної системи28 лютого, 04:15 • 12007 перегляди
У Болівії розбився військовий літак із готівкою на борту – загинуло щонайменше 15 осіб28 лютого, 04:33 • 6536 перегляди
Кім Чен Ин вручив партійній верхівці новітні снайперські гвинтівки власного виробництваPhoto28 лютого, 05:06 • 13045 перегляди
Трамп заявив що має неконституційне право втретє балотуватися в президенти28 лютого, 05:21 • 7998 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 20526 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 25778 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 24242 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 28655 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 30167 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Тегеран
Ліван
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto09:42 • 4736 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 13608 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 14207 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 14751 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 30097 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
M113

Рада національної безпеки Ірану закликає мешканців покинути Тегеран

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Рада національної безпеки Ірану закликала жителів покинути столицю Тегеран. Це сталось після спільної військової операції Ізраїлю та США, які завдали ударів по 30 цілях в Ірані.

Рада національної безпеки Ірану закликає мешканців покинути Тегеран

Рада національної безпеки Ірану закликала жителів покинути столицю Тегеран. Про це повідомляє Al Jazeera, передає УНН.

Деталі

"Через ситуацію, що склалася, ви повинні, наскільки це можливо і зберігаючи спокій, виїхати в інші місця і міста, якщо у вас є така можливість", йдеться в заяві органу безпеки країни.

Доповнення

28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.

Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Сутички
Ізраїль
Тбілісі
Ліван
Дубай
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран