Рада національної безпеки Ірану закликає мешканців покинути Тегеран
Київ • УНН
Рада національної безпеки Ірану закликала жителів покинути столицю Тегеран. Це сталось після спільної військової операції Ізраїлю та США, які завдали ударів по 30 цілях в Ірані.
Рада національної безпеки Ірану закликала жителів покинути столицю Тегеран. Про це повідомляє Al Jazeera, передає УНН.
Деталі
"Через ситуацію, що склалася, ви повинні, наскільки це можливо і зберігаючи спокій, виїхати в інші місця і міста, якщо у вас є така можливість", йдеться в заяві органу безпеки країни.
Доповнення
28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.
Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.
Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.
Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.
Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.