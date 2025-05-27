СНБО о накоплении сил рф на Курщине и Белгородщине: вся активность россиян сопровождается пропагандой относительно “обвала фронта”
Киев • УНН
Андрей Коваленко заявил, что агрессивная пропаганда рф об "обвале фронта" не соответствует действительности. Силы обороны готовы к действиям врага, их возможности преувеличены.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что сообщения о накоплении сил рф на Курщине и Белгородщине сопровождается пропагандой об "обвале фронта" и якобы их "способности углубиться чуть ли не на 50 км", что не соответствует действительности. Об этом Коваленко написал в Telegram, передает УНН.
Враг накапливает силы на Курщине и Белгородщине, ведет бои в приграничье, Сумщины и Харьковщины. Силы обороны готовились к этим действиям врага, а вся активность россиян сопровождается агрессивной пропагандой об "обвале фронта" и якобы их "способности углубиться чуть ли не на 50 км", что не соответствует действительности и возможностям российских войск
По его словам, оборона Сил обороны достаточно плотная, и сейчас пропаганда россиян традиционно "надувает" возможности российских войск, чтобы затереть реальность.
Так же было год назад с событиями в Волчанске, когда враг писал о наступлении на Харьков. Конечно, бои в приграничье тяжелые и там сложно из-за значительного количества вражеских сил, но их возможности далеко не такие, какие озвучивают военкоры россиян. Самое главное, что сами военкоры об этом знают тоже
Напомним
Россиянам удалось захватить ряд сел на территории Сумской области. Речь идет о населенных пунктах Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады. Жителей этих сел давно эвакуировали, угрозы для гражданского населения там нет.
Вдоль границы с Черниговской областью украинские военные фиксируют российское военное присутствие. Оккупанты держат в напряжении и сковывают украинские боевые подразделения.