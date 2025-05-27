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СНБО о накоплении сил рф на Курщине и Белгородщине: вся активность россиян сопровождается пропагандой относительно “обвала фронта”

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Андрей Коваленко заявил, что агрессивная пропаганда рф об "обвале фронта" не соответствует действительности. Силы обороны готовы к действиям врага, их возможности преувеличены.

СНБО о накоплении сил рф на Курщине и Белгородщине: вся активность россиян сопровождается пропагандой относительно “обвала фронта”

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что сообщения о накоплении сил рф на Курщине и Белгородщине сопровождается пропагандой об "обвале фронта" и якобы их "способности углубиться чуть ли не на 50 км", что не соответствует действительности. Об этом Коваленко написал в Telegram, передает УНН.

Враг накапливает силы на Курщине и Белгородщине, ведет бои в приграничье, Сумщины и Харьковщины. Силы обороны готовились к этим действиям врага, а вся активность россиян сопровождается агрессивной пропагандой об "обвале фронта" и якобы их "способности углубиться чуть ли не на 50 км", что не соответствует действительности и возможностям российских войск

 - написал Коваленко.

По его словам, оборона Сил обороны достаточно плотная, и сейчас пропаганда россиян традиционно "надувает" возможности российских войск, чтобы затереть реальность.

Так же было год назад с событиями в Волчанске, когда враг писал о наступлении на Харьков. Конечно, бои в приграничье тяжелые и там сложно из-за значительного количества вражеских сил, но их возможности далеко не такие, какие озвучивают военкоры россиян. Самое главное, что сами военкоры об этом знают тоже 

- добавил Коваленко.

Напомним

Россиянам удалось захватить ряд сел на территории Сумской области. Речь идет о населенных пунктах Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады. Жителей этих сел давно эвакуировали, угрозы для гражданского населения там нет.

Вдоль границы с Черниговской областью украинские военные фиксируют российское военное присутствие. Оккупанты держат в напряжении и сковывают украинские боевые подразделения.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Волчанск
Курская область
Сумская область
Харьковская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Черниговская область
Харьков
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