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РНБО про накопичення сил рф на Курщині та Бєлгородщині: вся активність росіян супроводжується пропагандою щодо “обвалу фронту”

Київ • УНН

 • 384 перегляди

Андрій Коваленко заявив, що агресивна пропаганда рф про "обвал фронту" не відповідає дійсності. Сили оборони готові до дій ворога, їхні можливості перебільшені.

РНБО про накопичення сил рф на Курщині та Бєлгородщині: вся активність росіян супроводжується пропагандою щодо “обвалу фронту”

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що повідомлення про накопичення сил рф на Курщині та Бєлгородщині супроводжується пропагандою щодо "обвалу фронту" і нібито їх "здатності заглибитися ледь не на 50 км", що не відповідає дійсності. Про це Коваленко написав в Telegram, передає УНН.

Ворог накопичує сили на Курщині та Бєлгородщині, веде бої в прикордонні, Сумщини та Харківщини. Сили оборони готувалися до цих дій ворога, а вся активність росіян супроводжується агресивною пропагандою щодо "обвалу фронту" і нібито їх "здатності заглибитися ледь не на 50 км", що не відповідає дійсності і можливостям російських військ

 - написав Коваленко.

За його словами, оборона Сил оборони достатньо щільна, і наразі пропаганда росіян традиційно "надуває" можливості російських військ, щоб затерти реальність.

Так само було рік тому з подіями у Вовчанську, коли ворог писав про наступ на Харків. Звісно, бої в прикордонні важкі і там складно через значну кількість ворожих сил, але їх можливості далеко не такі, які озвучують воєнкори росіян. Найголовніше, що самі воєнкори про це знають теж 

- додав Коваленко.

Нагадаємо

Росіянам вдалося захопити низку сіл на території Сумської області. Мова йде про населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. Мешканців цих сіл давно евакуювали, загрози для цивільного населення там немає.

Вздовж кордону з Чернігівською областю українські військові фіксують російську військову присутність. Окупанти тримають у напрузі та сковують українські бойові підрозділи.

Павло Башинський

Павло Башинський

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