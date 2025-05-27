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Речник ОТУВ "Сіверськ" про ситуацію на кордоні з рф на Чернігівщині: фіксуємо військову присутність

Київ • УНН

 • 1184 перегляди

Російські війська тримають у напрузі українські підрозділи вздовж кордону з Чернігівською областю. Найбільша концентрація ворога – на Курщині, навпроти Сумської області.

Речник ОТУВ "Сіверськ" про ситуацію на кордоні з рф на Чернігівщині: фіксуємо військову присутність

Вздовж кордону з Чернігівською областю українські військові фіксують російську військову присутність. Окупанти тримають у напрузі та сковують українські бойові підрозділи. Про це заявив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, передає УНН.

Вздовж всього кордону ми фіксуємо військову присутність. Тобто вони тримають у напрузі та сковують наші бойові підрозділи, щоб ми не перекидали (підрозділи – ред.) на більш гарячі ділянки фронту 

- заявив Мисник.

Проте він зазначив, що найбільша концентрація ворога по обстрілам та живій силі навпроти Сумської області – на Курщині.

Доповнення

Мисник повідомляв, що російські окупанти мають певні накопичення на території курської області у рф та намагаються  розширювати зону активних бойових дій. Проте українські військові максимально знищують ворога та не дають їм просуватися в глиб території України.

24 травня повідомлялося, що прокремлівські ресурси поширюють неправдиву інформацію про нібито захоплення російськими військами населеного пункту Юнаківка на Сумщині. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що ці дані не відповідають дійсності.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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