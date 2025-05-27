Представитель ОТГ "Северск" о ситуации на границе с рф в Черниговской области: фиксируем военное присутствие
Киев • УНН
Российские войска держат в напряжении украинские подразделения вдоль границы с Черниговской областью. Наибольшая концентрация врага – на Курщине, напротив Сумской области.
Вдоль границы с Черниговской областью украинские военные фиксируют российское военное присутствие. Оккупанты держат в напряжении и сковывают украинские боевые подразделения. Об этом заявил спикер ОТУВ "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона, передает УНН.
Вдоль всей границы мы фиксируем военное присутствие. То есть они держат в напряжении и сковывают наши боевые подразделения, чтобы мы не перебрасывали (подразделения – ред.) на более горячие участки фронта
Однако он отметил, что наибольшая концентрация врага по обстрелам и живой силе напротив Сумской области – на Курщине.
Дополнение
Мысник сообщал, что российские оккупанты имеют определенные накопления на территории курской области в рф и пытаются расширять зону активных боевых действий. Однако украинские военные максимально уничтожают врага и не дают им продвигаться в глубь территории Украины.
24 мая сообщалось, что прокремлевские ресурсы распространяют ложную информацию о якобы захвате российскими войсками населенного пункта Юнаковка в Сумской области. Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров заявил, что эти данные не соответствуют действительности.