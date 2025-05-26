росіяни контролюють декілька сіл на Сумщині. В ОВА розповіли, яка ситуація в регіоні
Київ • УНН
Російські війська окупували Новеньке, Басівку, Веселівку та Журавку в Сумській області, але мешканців евакуювали. Тривають бої біля інших сіл, українські війська контролюють ситуацію.
Росіянам вдалося захопити низку сіл на території Сумської області. Мова йде про населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. Мешканців цих сіл давно евакуювали, загрози для цивільного населення там немає. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
На сьогодні на території Сумщини під контролем противника знаходяться населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. Мешканці цих сіл були давно евакуйовані, загрози для цивільного населення там немає
За його словами, противник продовжує спроби просування з метою створення так званої "буферної зони". Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади.
Сили оборони України та усі складові сил оборони тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень. Наші захисники рішуче відбивають атаки противника та не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини
Нагадаємо
На фронті з початку доби відбулося 141 бойове зіткнення, противник застосував 1158 ударів дронами-камікадзе та здійснив 3155 артилерійських обстрілів.