росіяни контролюють декілька сіл на Сумщині. В ОВА розповіли, яка ситуація в регіоні

Росіянам вдалося захопити низку сіл на території Сумської області. Мова йде про населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. Мешканців цих сіл давно евакуювали, загрози для цивільного населення там немає. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

На сьогодні на території Сумщини під контролем противника знаходяться населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. Мешканці цих сіл були давно евакуйовані, загрози для цивільного населення там немає