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Генштаб про ситуацію на фронті: ворог завдав понад тисячу ударів дронами і здійснив 3155 артобстрілів

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Протягом доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення, ворог завдав 1158 ударів дронами-камікадзе та здійснив 3155 артилерійських обстрілів. Найбільш інтенсивні бої точаться на Покровському напрямку.

Генштаб про ситуацію на фронті: ворог завдав понад тисячу ударів дронами і здійснив 3155 артобстрілів

На фронті з початку доби відбулося 141 бойове зіткнення, противник застосував 1158 ударів дронами-камікадзе та здійснив 3155 артилерійських обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

З початку доби відбулося 141 бойове зіткнення, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосувавши дев’ять ракет та 79 керованих авіаційних бомб, 1158 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3155 артилерійських обстрілів 

- йдеться у зведенні.

Три атаки ворожих військ відбили українські підрозділи на Харківському напрямку в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався йти вперед на наші позиції поблизу Загризового та в бік Петропавлівки й Нової Кругляківки, Сили оборони зупинили всі атаки ворога.

П’ятнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Ямполівка, Торське та в бік Григорівки. Наші оборонці відбили 12 атак противника, триває три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили дві атаки в районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку війська загарбника атакували поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Білої Гори й Предтечиного, на даний час два боєзіткнення тривають.

Ворог 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Озарянівки, Торецька та Щербинівки, в одній локації досі точиться бій.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 53 штурмових та наступальних дії. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка. Дев’ять боєзіткнень досі тривають.

За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 296 окупантів, 150 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили два автомобілі, шість мотоциклів, 20 БпЛА, два супутникові термінали, вісім фортифікаційних споруд для захисту особового складу та антену управління БпЛА, окрім цього, пошкодили автомобіль та мотоцикл противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 18 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Вільне Поле, ще п’ять боєзіткнень залишаються незавершеними.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення, противник намагався просунутися в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоандріївки, українські захисники дали гідну відсіч загарбникам.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Двадцять три бойових зіткнення відбулося сьогодні на Курському напрямку, три з яких досі тривають. Протягом доби ворог здійснив 204 артилерійських обстріли, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню, завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб.

На Гуляйпільському напрямку сьогодні ворог наступальних дій не проводив.

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів26.05.25, 11:18 • 80193 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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