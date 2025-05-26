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Генштаб о ситуации на фронте: враг нанес более тысячи ударов дронами и совершил 3155 артобстрелов

Киев • УНН

 • 276 просмотра

В течение суток на фронте произошло 141 боестолкновение, враг нанес 1158 ударов дронами-камикадзе и совершил 3155 артиллерийских обстрелов. Наиболее интенсивные бои идут на Покровском направлении.

Генштаб о ситуации на фронте: враг нанес более тысячи ударов дронами и совершил 3155 артобстрелов

На фронте с начала суток произошло 141 боевое столкновение, противник применил 1158 ударов дронами-камикадзе и осуществил 3155 артиллерийских обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

С начала суток произошло 141 боевое столкновение, противник нанес по позициям наших войск и населенных пунктах один ракетный и 52 авиационных удара, применив девять ракет и 79 управляемых авиационных бомб, 1158 ударов дронами-камикадзе, совершил 3155 артиллерийских обстрелов 

- говорится в сводке.

Три атаки вражеских войск отбили украинские подразделения на Харьковском направлении в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник пять раз пытался идти вперед на наши позиции вблизи Загрызово и в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки, Силы обороны остановили все атаки врага.

Пятнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Редкодуб, Ямполевка, Торское и в сторону Григоровки. Наши защитники отбили 12 атак противника, продолжается три боестолкновения.

На Северском направлении наши воины успешно остановили две атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении войска захватчика атаковали вблизи Часового Яра, Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек, Белой Горы и Предтечиного, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

Враг 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Озаряновки, Торецка и Щербиновки, в одной локации до сих пор идет бой.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 53 штурмовых и наступательных действия. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Заря, Александрополь, Малиновка, Елизаветовка, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Новониколаевка, Котляровка, Троицкое и Андреевка. Девять боестолкновений до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 296 оккупантов, 150 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили два автомобиля, шесть мотоциклов, 20 БПЛА, два спутниковых терминала, восемь фортификационных сооружений для защиты личного состава и антенну управления БПЛА, кроме этого, повредили автомобиль и мотоцикл противника.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 18 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Вольное Поле, еще пять боестолкновений остаются незавершенными.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и в направлении Новоандреевки, украинские защитники дали достойный отпор захватчикам.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

Двадцать три боевых столкновения произошло сегодня на Курском направлении, три из которых до сих пор продолжаются. В течение суток враг совершил 204 артиллерийских обстрела, в частности четыре - из реактивных систем залпового огня, нанес восемь авиационных ударов, сбросив 13 управляемых бомб.

На Гуляйпольском направлении сегодня враг наступательных действий не проводил.

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов26.05.25, 11:18 • 80161 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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