россияне контролируют несколько сел в Сумской области. В ОВА рассказали, какая ситуация в регионе

Россиянам удалось захватить ряд сел на территории Сумской области. Речь идет о населенных пунктах Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады. Жители этих сел давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

На сегодня на территории Сумщины под контролем противника находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской общины. Жители этих сел были давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет - сообщил Григоров.

По его словам, противник продолжает попытки продвижения с целью создания так называемой "буферной зоны". Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловод, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады.

Силы обороны Украины и все составляющие сил обороны держат ситуацию под контролем, нанося врагу точные огневые поражения. Наши защитники решительно отбивают атаки противника и не позволяют ему продвигаться вглубь территории Сумщины - добавил Григоров.

Напомним

На фронте с начала суток произошло 141 боевое столкновение, противник применил 1158 ударов дронами-камикадзе и совершил 3155 артиллерийских обстрелов.