россияне контролируют несколько сел в Сумской области. В ОВА рассказали, какая ситуация в регионе

$41.510.01
46.990.07
ukenru
рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"
Эксклюзив
26 мая, 14:22 • 24166 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
26 мая, 13:26 • 69083 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
26 мая, 11:58 • 67535 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
26 мая, 09:30 • 85992 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
26 мая, 08:54 • 100104 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

26 мая, 08:18 • 80838 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
26 мая, 06:37 • 83846 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Эксклюзив
26 мая, 06:19 • 85062 просмотра

Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня

25 мая, 15:04 • 80564 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

25 мая, 09:34 • 85361 просмотра

Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.5м/с
88%
747мм
Популярные новости

Ограничения на дальность западного оружия для ударов по рф сняты - Мерц

26 мая, 13:04 • 54251 просмотра

"Даже одно неосторожное слово могло обернуться угрозой": 17-летнего украинца спасли из оккупации

26 мая, 14:28 • 9606 просмотра

Кендрик Ламар и Тейлор Свифт соревнуются за главные награды American Music Awards 2025 – СМИ

15:51 • 45430 просмотра

Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

16:12 • 20099 просмотра

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

16:32 • 47064 просмотра
публикации

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

16:32 • 47159 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 441812 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 477259 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 427732 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 517765 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Кайя Каллас

Руслан Стефанчук

Сергей Лещенко

Радослав Сикорский

Кир Стармер

Актуальные места

Киев

Харьков

Херсонская область

Одесская область

Николаев

Реклама
УНН Lite

Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

16:12 • 20183 просмотра

Кендрик Ламар и Тейлор Свифт соревнуются за главные награды American Music Awards 2025 – СМИ

15:51 • 45513 просмотра

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 174150 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 278820 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 111648 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Северный поток

Телеграмма

The Economist

Х-47М2 "Кинжал"

россияне контролируют несколько сел в Сумской области. В ОВА рассказали, какая ситуация в регионе

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Российские войска оккупировали Новенькое, Басовку, Веселовку и Журавку в Сумской области, но жителей эвакуировали. Продолжаются бои возле других сел, украинские войска контролируют ситуацию.

россияне контролируют несколько сел в Сумской области. В ОВА рассказали, какая ситуация в регионе

Россиянам удалось захватить ряд сел на территории Сумской области. Речь идет о населенных пунктах Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады. Жители этих сел давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

На сегодня на территории Сумщины под контролем противника находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской общины. Жители этих сел были давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет 

- сообщил Григоров.

По его словам, противник продолжает попытки продвижения с целью создания так называемой "буферной зоны". Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловод, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады.

Силы обороны Украины и все составляющие сил обороны держат ситуацию под контролем, нанося врагу точные огневые поражения. Наши защитники решительно отбивают атаки противника и не позволяют ему продвигаться вглубь территории Сумщины 

- добавил Григоров.

Напомним

На фронте с начала суток произошло 141 боевое столкновение, противник применил 1158 ударов дронами-камикадзе и совершил 3155 артиллерийских обстрелов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Сумская область
Украина
Brent
$64.13
Bitcoin
$109,144.80
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,370.60
Ethereum
$2,539.23