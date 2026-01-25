Служба 112 уже получила 40 тысяч обращений по поставкам электроэнергии, тепла, воды и газа - МВД

40 тысяч обращений граждан поступило в Службу 112 относительно поставок электроэнергии, тепла, воды и газа. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в эфире "Единых новостей", передает УНН.

Детали

По словам министра, с 15 января по всей Украине принято около 40 тысяч таких звонков, а в городе Киеве зафиксировано 26 тысяч обращений.

Мы работаем и делаем все возможное, для того чтобы была обратная связь. Не только помогаем, но и проверяем выезд бригад, получили ли люди соответствующую помощь - подчеркнул Клименко.

Глава МВД добавил, если нужна помощь, отсутствует тепло-, электро-, водоснабжение - звоните 112.

Операторы также подскажут, где ближайший пункт несокрушимости/обогрева или укрытие. Нет мобильной связи? Подключайтесь к WI-FI и обращайтесь через приложение 112 Ukraine - резюмировал Клименко.

Линия 112 начала принимать сообщения об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения - Клименко