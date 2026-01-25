$43.170.00
12:24 • 3922 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
11:02 • 6992 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
10:05 • 8630 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
08:49 • 11421 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 23324 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 41665 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 33974 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 41895 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39472 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 49512 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
Служба 112 уже получила 40 тысяч обращений по поставкам электроэнергии, тепла, воды и газа - МВД

Киев • УНН

 • 410 просмотра

С 15 января Служба 112 обработала около 40 тысяч звонков по электроэнергии, теплу, воде и газу по Украине. В Киеве зафиксировано 26 тысяч обращений.

Служба 112 уже получила 40 тысяч обращений по поставкам электроэнергии, тепла, воды и газа - МВД

40 тысяч обращений граждан поступило в Службу 112 относительно поставок электроэнергии, тепла, воды и газа. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в эфире "Единых новостей", передает УНН.

Детали

По словам министра, с 15 января по всей Украине принято около 40 тысяч таких звонков, а в городе Киеве зафиксировано 26 тысяч обращений.

Мы работаем и делаем все возможное, для того чтобы была обратная связь. Не только помогаем, но и проверяем выезд бригад, получили ли люди соответствующую помощь

- подчеркнул Клименко.

Глава МВД добавил, если нужна помощь, отсутствует тепло-, электро-, водоснабжение - звоните 112.

Операторы также подскажут, где ближайший пункт несокрушимости/обогрева или укрытие. Нет мобильной связи? Подключайтесь к WI-FI и обращайтесь через приложение 112 Ukraine

- резюмировал Клименко.

Линия 112 начала принимать сообщения об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения - Клименко15.01.26, 14:35 • 3597 просмотров

