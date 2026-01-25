Служба 112 вже отримала 40 тисяч звернень щодо постачання електроенергії, тепла, води та газу - МВС

$43.170.00
12:24 • 3666 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
11:02 • 6672 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
10:05 • 8376 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
08:49 • 11300 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 23215 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 41567 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 33935 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 41870 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 39453 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 49474 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
Трамп анонсував наземні удари по наркокартелях у будь-якій країні Латинської Америки25 січня, 04:33 • 6350 перегляди
Британія створює аналог ФБР: що відомо про нове відомство25 січня, 05:15 • 7946 перегляди
Партизани знищили автомобіль окупантів із цінним вантажем у російському брянськуVideo25 січня, 05:46 • 5410 перегляди
"Стримати росію": НАТО створює роботизовану зону на кордонах з рф і білоруссю25 січня, 06:15 • 4828 перегляди
Іран заявив про готовність до дій проти США - ЗМІ25 січня, 07:39 • 4192 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 79420 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 92607 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 104168 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 97845 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 98779 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Ігор Клименко
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Абу-Дабі
Білорусь
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 18103 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 18370 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 34965 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 35539 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 48461 перегляди
Служба 112 вже отримала 40 тисяч звернень щодо постачання електроенергії, тепла, води та газу - МВС

Київ • УНН

 • 226 перегляди

З 15 січня Служба 112 опрацювала близько 40 тисяч дзвінків щодо електроенергії, тепла, води та газу по Україні. У Києві зафіксовано 26 тисяч звернень.

Служба 112 вже отримала 40 тисяч звернень щодо постачання електроенергії, тепла, води та газу - МВС

40 тисяч звернень громадян надійшло на Службу 112 щодо постачання електроенергії, тепла, води та газу. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко в етері "Єдиних новин", передає УНН.

Деталі

За словами міністра, з 15 січня по всій Україні прийнято близько 40 тисяч таких дзвінків, а в місті Києві зафіксовано 26 тисяч звернень.

Ми працюємо і робимо все можливе, для того щоб був зворотний зв’язок. Не тільки допомагаємо, а й перевіряємо виїзд бригад, чи люди отримали відповідну допомогу 

- наголосив Клименко.

Глава МВС додав, якщо потрібна допомога, відсутнє тепло-, електро-, водопостачання - телефонуйте 112.

Оператори також підкажуть, де найближчий пункт незламності/обігріву чи укриття. Немає мобільного звʼязку? Підключайтесь до WI-FI і звертайтеся через застосунок 112 Ukraine 

- резюмував Клименко.

Лінія 112 почала приймати повідомлення про відсутність тепло-, водо- та електропостачання - Клименко15.01.26, 14:35 • 3597 переглядiв

Антоніна Туманова

