Служба 112 вже отримала 40 тисяч звернень щодо постачання електроенергії, тепла, води та газу - МВС

40 тисяч звернень громадян надійшло на Службу 112 щодо постачання електроенергії, тепла, води та газу. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко в етері "Єдиних новин", передає УНН.

Деталі

За словами міністра, з 15 січня по всій Україні прийнято близько 40 тисяч таких дзвінків, а в місті Києві зафіксовано 26 тисяч звернень.

Ми працюємо і робимо все можливе, для того щоб був зворотний зв’язок. Не тільки допомагаємо, а й перевіряємо виїзд бригад, чи люди отримали відповідну допомогу - наголосив Клименко.

Глава МВС додав, якщо потрібна допомога, відсутнє тепло-, електро-, водопостачання - телефонуйте 112.

Оператори також підкажуть, де найближчий пункт незламності/обігріву чи укриття. Немає мобільного звʼязку? Підключайтесь до WI-FI і звертайтеся через застосунок 112 Ukraine - резюмував Клименко.

