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Словакия против плана ЕС по отказу от всех энергоносителей из рф - Фицо

Киев • УНН

 • 3952 просмотра

Роберт Фицо заявил, что полный отказ от российских энергоносителей повредит конкурентоспособности как ЕС, так и Словакии. Он отверг эту идею на переговорах.

Словакия против плана ЕС по отказу от всех энергоносителей из рф - Фицо

Полное прекращение повредит конкурентоспособности как ЕС, так и Словакии, заявил глава правительства страны Роберт Фицо.

Пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Дорожная карта ЕС по прекращению импорта российского ископаемого топлива, включая газ, неприемлема для Словакии в ее нынешнем виде.

Мы признаем стратегическую цель уменьшения энергетической зависимости Европейского Союза от третьих стран. Однако я не согласен с экономическим самоубийством

- сказал Фицо.

Словацкий политик подчеркнул, что его страна "будет среди стран-членов Европейского Союза, которые больше всего пострадают", если в Европейской комиссии утвердят, в относительно короткий срок, - прекращение импорта всех энергоносителей из российской федерации.

ЕС собирается предложить запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Bloomberg05.05.25, 12:48 • 6690 просмотров

Фицо заявил, что он обязал словацких участников всех переговоров и торгов отвергнуть идею полного запрета на импорт энергоресурсов из россии.

Напомним

Си Цзиньпин и путин обсудят проект газопровода, который годами тормозился из-за разногласий. Китай может выйти из тупика, позволив более высокую цену продажи.

Трамп предполагает, что путин после падения цен на нефть будет более склонен к миру.

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Игорь Тележников

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