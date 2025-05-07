Словакия против плана ЕС по отказу от всех энергоносителей из рф - Фицо
Киев • УНН
Роберт Фицо заявил, что полный отказ от российских энергоносителей повредит конкурентоспособности как ЕС, так и Словакии. Он отверг эту идею на переговорах.
Полное прекращение повредит конкурентоспособности как ЕС, так и Словакии, заявил глава правительства страны Роберт Фицо.
Пишет УНН со ссылкой на PAP.
Детали
Дорожная карта ЕС по прекращению импорта российского ископаемого топлива, включая газ, неприемлема для Словакии в ее нынешнем виде.
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Словацкий политик подчеркнул, что его страна "будет среди стран-членов Европейского Союза, которые больше всего пострадают", если в Европейской комиссии утвердят, в относительно короткий срок, - прекращение импорта всех энергоносителей из российской федерации.
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Фицо заявил, что он обязал словацких участников всех переговоров и торгов отвергнуть идею полного запрета на импорт энергоресурсов из россии.
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