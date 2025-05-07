Словаччина проти плану ЄС щодо відмови від усіх енергоносіїв з рф - Фіцо
Київ • УНН
Роберт Фіцо заявив, що повна відмова від російських енергоносіїв зашкодить конкурентоспроможності як ЄС, так і Словаччини. Він відкинув цю ідею на переговорах.
Повне припинення зашкодить конкурентоспроможності як ЄС, так і Словаччини, заявив глава уряду країни Роберт Фіцо.
Пише УНН із посиланням на PAP.
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Дорожня карта ЄС щодо припинення імпорту російського викопного палива, включаючи газ, є неприйнятною для Словаччини в її нинішньому вигляді.
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Словацький політик наголосив, що його країна "буде серед країн-членів Європейського Союзу, які найбільше постраждають", якщо у Європейській комісії затвердять, у відносно короткий термін, - припинення імпорту усіх енергоносіїв з російської федерації.
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Фіцо заявив, що він зобов'язав словацьких учасників усіх переговорів і торгів відкинути ідею повної заборони на імпорт енергоресурсів з росії.
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