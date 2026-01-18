$43.180.08
Ситуация в Гренландии: британский журналист Пирс Морган предлагает "выкупить обратно" Америку в ответ на пошлины Трампа

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Британский журналист Пирс Морган предложил Лондону "выкупить обратно" Америку в ответ на действия Дональда Трампа в отношении Гренландии. Он напомнил, что Северная Америка ранее принадлежала Британии.

Ситуация в Гренландии: британский журналист Пирс Морган предлагает "выкупить обратно" Америку в ответ на пошлины Трампа
Фото: x.com/piersmorgan

Британский журналист Пирс Морган заявил, что Лондон должен "выкупить обратно" Америку. Так он отреагировал на действия Дональда Трампа в отношении Гренландии, сообщает УНН со ссылкой на сообщение журналиста в соцсети "Х".

Детали

Как отметил Морган, Северная Америка ранее принадлежала Британии. Это продолжалось с 1607 по 1776 годы, когда в результате войны за независимость от Британской империи возникли Соединенные Штаты Америки.

Это укрепило бы нашу безопасность в Северной Атлантике. Если вы не продадите ее нам, президент Трамп, мы введем пошлины против США и любой страны, которая поддержит ваше сопротивление этой очень выгодной сделке. Справедливо?

 - говорится в сообщении журналиста.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлины на страны НАТО, включая Великобританию, Францию и Германию, из-за их войск в Гренландии.

Евгений Устименко

