Ситуація в Гренландії: британський журналіст Пірс Морган пропонує "викупити назад" Америку у відповідь на мита Трампа

Фото: x.com/piersmorgan

Британський журналіст Пірс Морган заявив, що Лондон має "викупити назад" Америку. Так він відреагував на дії Дональда Трампа щодо Гренландії, повідомляє УНН з посиланням на допис журналіста в соцмережі "Х".

Деталі

Як зазначив Морган, Північна Америка раніше належала Британії. Це тривало з 1607 по 1776 роки, коли внаслідок війни за незалежність від Британської імперії виникли Сполучені Штати Америки.

Це зміцнило б нашу безпеку в Північній Атлантиці. Якщо ви не продасте її нам, президенте Трамп, ми запровадимо мита проти США та будь-якої країни, яка підтримає ваш опір цій дуже вигідній угоді. Справедливо? - йдеться в дописі журналіста.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 10% мита на країни НАТО, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, через їхні війська в Гренландії.