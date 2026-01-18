Ситуація в Гренландії: британський журналіст Пірс Морган пропонує "викупити назад" Америку у відповідь на мита Трампа

$43.180.08
50.320.20
ukenru
08:25 • 6686 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 30347 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 55010 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 33920 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 44709 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 51696 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 42150 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 64159 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 30712 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 46878 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 5236 перегляди
Бунт у в'язницях Гватемали: ув'язнені захопили 46 заручників18 січня, 04:18 • 3838 перегляди
Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанціюPhoto18 січня, 04:30 • 11841 перегляди
Євросоюз готовий заморозити торговельну угоду зі США через "гренландські" тарифи ТрампаPhoto05:11 • 3978 перегляди
Посли ЄС зберуться на екстрене засідання на тлі заяв Трампа щодо запровадження мит - Reuters08:29 • 7732 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 29629 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 64158 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 36723 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 68263 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 97758 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 5256 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 23296 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 20795 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 18859 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 18297 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Ситуація в Гренландії: британський журналіст Пірс Морган пропонує "викупити назад" Америку у відповідь на мита Трампа

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Британський журналіст Пірс Морган запропонував Лондону "викупити назад" Америку у відповідь на дії Дональда Трампа щодо Гренландії. Він нагадав, що Північна Америка раніше належала Британії.

Ситуація в Гренландії: британський журналіст Пірс Морган пропонує "викупити назад" Америку у відповідь на мита Трампа
Фото: x.com/piersmorgan

Британський журналіст Пірс Морган заявив, що Лондон має "викупити назад" Америку. Так він відреагував на дії Дональда Трампа щодо Гренландії, повідомляє УНН з посиланням на допис журналіста в соцмережі "Х".

Деталі

Як зазначив Морган, Північна Америка раніше належала Британії. Це тривало з 1607 по 1776 роки, коли внаслідок війни за незалежність від Британської імперії виникли Сполучені Штати Америки.

Це зміцнило б нашу безпеку в Північній Атлантиці. Якщо ви не продасте її нам, президенте Трамп, ми запровадимо мита проти США та будь-якої країни, яка підтримає ваш опір цій дуже вигідній угоді. Справедливо?

 - йдеться в дописі журналіста.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 10% мита на країни НАТО, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, через їхні війська в Гренландії.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Ґренландія
НАТО
Дональд Трамп
Франція
Велика Британія
Північна Америка
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Лондон