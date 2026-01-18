Ситуація в Гренландії: британський журналіст Пірс Морган пропонує "викупити назад" Америку у відповідь на мита Трампа
Київ • УНН
Британський журналіст Пірс Морган запропонував Лондону "викупити назад" Америку у відповідь на дії Дональда Трампа щодо Гренландії. Він нагадав, що Північна Америка раніше належала Британії.
Британський журналіст Пірс Морган заявив, що Лондон має "викупити назад" Америку. Так він відреагував на дії Дональда Трампа щодо Гренландії, повідомляє УНН з посиланням на допис журналіста в соцмережі "Х".
Деталі
Як зазначив Морган, Північна Америка раніше належала Британії. Це тривало з 1607 по 1776 роки, коли внаслідок війни за незалежність від Британської імперії виникли Сполучені Штати Америки.
Це зміцнило б нашу безпеку в Північній Атлантиці. Якщо ви не продасте її нам, президенте Трамп, ми запровадимо мита проти США та будь-якої країни, яка підтримає ваш опір цій дуже вигідній угоді. Справедливо?
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 10% мита на країни НАТО, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, через їхні війська в Гренландії.