Системная растрата бюджетных средств: Кравченко рассказал о подозрениях 10 должностных лиц Буковины
Киев • УНН
Десять должностных лиц из Буковины получили подозрения в злоупотреблении служебным положением и растрате бюджетных средств на почти 10 миллионов гривен. Среди них — бывшие и действующие руководители управлений, сельских советов и коммунальных предприятий.
10 должностных лиц из Буковины получили подозрения в злоупотреблении служебным положением и растрате бюджетных средств, что нанесло ущерб бюджету на почти 10 миллионов гривен. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко, передает УНН.
Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции, БЭБ, ГБР и при оперативном сопровождении СБУ сообщили о подозрении 10 должностным лицам Буковины по фактам злоупотребления служебным положением, растраты бюджетных средств и других коррупционных правонарушений (ч. 4, 5 ст. 191 и ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины). Своими действиями чиновники нанесли ущерб бюджету почти на 10 млн гривен
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По его словам, подозрения получили:
– бывший начальник управления инфраструктуры, капитального строительства и эксплуатации дорог Черновицкой ОГА – за растрату бюджетных средств при закупке аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихии на автомобильных дорогах местного значения;
– начальник управления капитального строительства и ремонта департамента инфраструктуры и благоустройства Черновицкого городского совета – за растрату бюджетных средств при осуществлении закупки работ по капитальному ремонту междомового проезда;
– бывший начальник областного управления Госгеокадастра – за незаконную передачу двух земельных участков коммунальной собственности в частную собственность;
– председатель Кадубовецкого сельского совета – за растрату бюджетных средств при осуществлении работ по капитальному ремонту пищеблока школы;
– председатель Брусницкого сельского совета – за злоупотребление властью в интересах коммерческой структуры;
– председатель Клишковецкого сельского совета – за растрату бюджетных средств при строительстве спортивной площадки;
– руководитель КНП "Хотинская многопрофильная больница" Хотинского городского совета и специалист по закупкам этой больницы – за растрату при закупке кондиционеров по завышенным ценам;
– генеральный директор КП "Черновцыводоканал" и ведущий специалист по публичным закупкам этого же КП – за растрату во время приобретения автомобиля для перевозки аварийно-ремонтных бригад.
Я подчеркиваю: география ответственности – вся страна. Киев, Черновцы, Львов или Днепр – неважно. Каждое преступление имеет время, место и фамилию. Каждый нарушитель ответит перед законом
Напомним
14 июля сообщалось, что прокуроры сообщили о подозрениях 6 должностным лицам, трое из которых были задержаны, за причинение ущерба бюджету столицы и частному предприятию на более чем 46 млн гривен. Среди подозреваемых – государственный регистратор КГГА и должностные лица коммунальных предприятий.
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