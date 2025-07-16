Системная растрата бюджетных средств: Кравченко рассказал о подозрениях 10 должностных лиц Буковины

10 должностных лиц из Буковины получили подозрения в злоупотреблении служебным положением и растрате бюджетных средств, что нанесло ущерб бюджету на почти 10 миллионов гривен. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции, БЭБ, ГБР и при оперативном сопровождении СБУ сообщили о подозрении 10 должностным лицам Буковины по фактам злоупотребления служебным положением, растраты бюджетных средств и других коррупционных правонарушений (ч. 4, 5 ст. 191 и ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины). Своими действиями чиновники нанесли ущерб бюджету почти на 10 млн гривен - написал Кравченко в соцсетях.

«Никаких индульгенций»: Кравченко отправил сотни прокуроров с инвалидностью на проверку

По его словам, подозрения получили:

– бывший начальник управления инфраструктуры, капитального строительства и эксплуатации дорог Черновицкой ОГА – за растрату бюджетных средств при закупке аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихии на автомобильных дорогах местного значения;

– начальник управления капитального строительства и ремонта департамента инфраструктуры и благоустройства Черновицкого городского совета – за растрату бюджетных средств при осуществлении закупки работ по капитальному ремонту междомового проезда;

– бывший начальник областного управления Госгеокадастра – за незаконную передачу двух земельных участков коммунальной собственности в частную собственность;

– председатель Кадубовецкого сельского совета – за растрату бюджетных средств при осуществлении работ по капитальному ремонту пищеблока школы;

– председатель Брусницкого сельского совета – за злоупотребление властью в интересах коммерческой структуры;

– председатель Клишковецкого сельского совета – за растрату бюджетных средств при строительстве спортивной площадки;

– руководитель КНП "Хотинская многопрофильная больница" Хотинского городского совета и специалист по закупкам этой больницы – за растрату при закупке кондиционеров по завышенным ценам;

– генеральный директор КП "Черновцыводоканал" и ведущий специалист по публичным закупкам этого же КП – за растрату во время приобретения автомобиля для перевозки аварийно-ремонтных бригад.

Я подчеркиваю: география ответственности – вся страна. Киев, Черновцы, Львов или Днепр – неважно. Каждое преступление имеет время, место и фамилию. Каждый нарушитель ответит перед законом - подчеркнул Генпрокурор.

Напомним

14 июля сообщалось, что прокуроры сообщили о подозрениях 6 должностным лицам, трое из которых были задержаны, за причинение ущерба бюджету столицы и частному предприятию на более чем 46 млн гривен. Среди подозреваемых – государственный регистратор КГГА и должностные лица коммунальных предприятий.

Разрушение тоннеля «синей ветки» метро в Киеве: Генпрокурор Кравченко обнародовал доказательства сокрытия аварийности подземки