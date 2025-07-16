Системна розтрата бюджетних коштів: Кравченко розповів про підозри 10 посадовців Буковини

10 посадовців із Буковини отримали підозри у зловживанні службовим становищем та розтраті бюджетних коштів, що завдали шкоди бюджету на майже 10 мільйонів гривень. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури у взаємодії з підрозділами Національної поліції, БЕБ, ДБР та за оперативного супроводу СБУ повідомили про підозру 10 посадовцям Буковини за фактами зловживання службовим становищем, розтрати бюджетних коштів та інші корупційні правопорушення (ч. 4, 5 ст. 191 та ч. 1, 2 ст. 364 КК України). Своїми діями чиновники нанесли шкоду бюджету майже на 10 млн гривень - написав Кравченко у соцмережах.

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За його словами, підозри отримали:

– колишній начальник управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА – за розтрату бюджетних коштів при закупівлі аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії на автомобільних дорогах місцевого значення;

– начальник управління капітального будівництва та ремонту департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради – за розтрату бюджетних коштів при здійсненні закупівлі робіт щодо капітального ремонту міжбудинкового проїзду;

– колишній начальник обласного управління Держгеокадастру – за незаконну передачу двох земельних ділянок комунальної власності у приватну власність;

– голова Кадубовецької сільської ради – за розтрату бюджетних коштів при здійсненні робіт з капітального ремонту харчоблоку школи;

– голова Брусницької сільської ради – за зловживання владою в інтересах комерційної структури;

– голова Клішковецької сільської ради – за розтрату бюджетних коштів при будівництві спортивного майданчику;

– керівник КНП "Хотинська багатопрофільна лікарня" Хотинської міської ради та фахівець із закупівель цієї лікарні – за розтрату при закупівлі кондиціонерів за завищеними цінами;

– генеральний директор КП "Чернівціводоканал" та провідний фахівець з публічних закупівель цього ж КП – за розтрату під час придбання автомобіля для перевезення аварійно-ремонтних бригад.

Я наголошую: географія відповідальності – вся країна. Київ, Чернівці, Львів чи Дніпро – не важиливо. Кожен злочин має час, місце і прізвище. Кожен порушник відповість перед законом - наголосив Генпрокурор.

Нагадаємо

14 липня повідомлялось, що прокурори повідомили про підозри 6 посадовцям, трьох з яких затримали, за завдання збитків бюджету столиці та приватному підприємству на понад 46 млн гривень. Серед підозрюваних – державний реєстратор КМДА та посадовці комунальних підприємств.

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