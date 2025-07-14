Збитки на понад 46 млн грн: Кравченко заявив, що ще шість столичних посадовів отримали підозри, трьох - затримали

Сьогодні прокурори повідомили про підозри 6 посадовцям, яким інкриміновано завдання збитків бюджету столиці та приватному підприємству на понад 46 млн гривень, трьох - затримали. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

У столиці триває системна робота з викриття зловживань у комунальних структурах. Сьогодні прокурори Київської міської прокуратури спільно зі слідчими поліції за оперативного супроводу СБУ та УСР ДСР Нацполіції повідомили про підозри 6 посадовцям, причетним до завдання шкоди бюджету міста Києва та одному з приватних підприємств на понад 46 мільйонів гривень

За даними Офісу Генпрокурора, повідомлення про підозру отримала державний реєстратор Департаменту з питань реєстрації КМДА за незаконну перереєстрацію права власності на земельну ділянку у центрі столиці. Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК – пособництво у шахрайстві, зловживання службовими повноваженнями та несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах.

Затримані та отримали підозри за ч. 4 ст. 191 КК України троє посадовців:

Руйнування тунелю "синьої гілки" метро в Києві: Генпрокурор Кравченко оприлюднив докази приховування аварійності підземки

Двоє посадовців комунальних підприємств отримали підозри за ч. 2 ст. 367 КК України, зокрема:

Прокурори готують клопотання до суду про їх відсторонення від займаних посад. У столиці не буде недоторканих. Системні зловживання — системна відповідь