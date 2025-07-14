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Збитки на понад 46 млн грн: Кравченко заявив, що ще шість столичних посадовів отримали підозри, трьох - затримали

Київ • УНН

 • 1786 перегляди

Прокурори повідомили про підозри 6 посадовцям, трьох з яких затримали, за завдання збитків бюджету столиці та приватному підприємству на понад 46 млн гривень. Серед підозрюваних – державний реєстратор КМДА та посадовці комунальних підприємств.

Збитки на понад 46 млн грн: Кравченко заявив, що ще шість столичних посадовів отримали підозри, трьох - затримали

Сьогодні прокурори повідомили про підозри 6 посадовцям, яким інкриміновано завдання збитків бюджету столиці та приватному підприємству на понад 46 млн гривень, трьох - затримали. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

У столиці триває системна робота з викриття зловживань у комунальних структурах. Сьогодні прокурори Київської міської прокуратури спільно зі слідчими поліції за оперативного супроводу СБУ та УСР ДСР Нацполіції повідомили про підозри 6 посадовцям, причетним до завдання шкоди бюджету міста Києва та одному з приватних підприємств на понад 46 мільйонів гривень 

- повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Деталі

За даними Офісу Генпрокурора, повідомлення про підозру отримала державний реєстратор Департаменту з питань реєстрації КМДА за незаконну перереєстрацію права власності на земельну ділянку у центрі столиці. Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК – пособництво у шахрайстві, зловживання службовими повноваженнями та несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах.

Затримані та отримали підозри за ч. 4 ст. 191 КК України троє посадовців:

  • начальник КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва»;
    • директор Українського державного науково-дослідного та проєктного інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»;
      • посадовець Управління освіти Оболонської РДА.

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        Двоє посадовців комунальних підприємств отримали підозри за ч. 2 ст. 367 КК України, зокрема:

        • начальниця відділу публічних закупівель спеціалізованого комунального підприємства «Київтелесервіс»;
          • директор Муніципального академічного камерного хору «Київ».

            Прокурори готують клопотання до суду про їх відсторонення від займаних посад. У столиці не буде недоторканих. Системні зловживання — системна відповідь 

            - резюмував Кравченко.

            Нагадаємо

            У Києві викрили багаторівневу схему розкрадання коштів міського бюджету. Як повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, на сьогодні повідомлено про підозру 11 посадовцям.

            Антоніна Туманова

            Антоніна Туманова

            КиївКримінал та НП
            Національна поліція України
            Руслан Кравченко
            Генеральний прокурор (Україна)
            Служба безпеки України
            Україна
            Київ
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