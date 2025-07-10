Багаторівнева схема розкрадання коштів бюджету Києва: Кравченко заявив, що 11 столичних чиновників отримали підозри

У Києві викрили багаторівневу схему розкрадання коштів міського бюджету. Як повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, на сьогодні повідомлено про підозру 11 посадовцям, передає УНН.

Триває системна робота з викриття зловживань у комунальних підприємствах та департаментах КМДА. Прокурори Київської міської прокуратури спільно з ДБР у Києві, окружними прокуратурами, слідчими поліції, оперативниками УСР ДСР Нацполіції та Служби безпеки України — викрили багаторівневу схему розкрадання коштів міського бюджету – повідомив Кравченко.

Загальна сума встановлених збитків — 196,4 мільйонів гривень.

За словами Генпрокурора, на сьогодні повідомлено про підозру 11 посадовцям:

– чотирьом — за ч. 4, 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах);

– шістьом — за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість);

– одному — за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Зокрема, як повідомляв УНН:

- колишньому заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради, депутату Київської міської ради IX скликання Володимиру Бондаренку (збитки майже 700 тис. гривень через безпідставне нарахування зарплати співробітнику апарату Київради);

- директору Департаменту транспортної інфраструктурі КМДА Руслану Кандибору (збитки на 164 млн гривень внаслідок зупинення руху метро між станціями "Деміївська" - "Либідська");

- начальнику управління СКП "Київтелесервіс" (збитки на понад 20,5 мільйонів гривень через закупівлю обладнання для Інтернету за завищеними цінами);

- заступнику генерального директора КП "Інформатика" Ігорю Буряку (понад 2,1 млн гривеньзбитків через закупівлю картерного обладнання за завищеними цінами);

- головному інженеру Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" ( заплатили понад 500 тис. гривень за неналежно виконані проєктні роботи).

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, підозри також отримали:

- директор виконавчого Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" (1,6 млн гривень збитків під час закупівлі тракторів для держпідприємства);

- начальник управління моніторингу Департаменту комунальної власності КМДА (приватизація комунальної нерухомості у центрі Києва за заниженою вартістю зі збитками у 2,7 млн гривень).

Крім того, як за даними ОГП, затримано та повідомлено про підозри у розтратах чи заволодінні бюджетними коштами за ч.4 ст. 191 КК України та ч.5 ст. 191 КК України трьом службовим особам, зокрема:

- головному агроному КП УЗН Святошинського району м. Києва ( оплата за постачання рослин на суму 2,1 млн гривень, які підприємство не отримало);

- в.о. начальника управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації (закупівля модульних блоків систем опалення за ціною, завищеною на більше ніж на 1 млн гривень).

- начальнику відокремленого підрозділу КП "Київпастранс" (придбання залізничного обладнання за завищеними цінами на майже 1,2 млн гривень дорожче ринкових цін).

Незалежно від посад чи прізвищ — кожен випадок розкрадання бюджетних коштів отримає процесуальну оцінку. Гроші громади — не чиясь приватна каса. Діятимемо системно і результативно – резюмував Генпрокурор.

Додамо

В ОГП повідомили, що прокурори звертатимуться до суду з клопотаннями про відсторонення підозрюваних від посад.

Зазначимо, що навіть зараз триває робота із затримання і повідомлення підозр ще кільком посадовим особам, тож це попередні результати – резюмували в Офісі Генпрокурора.