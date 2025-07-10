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Багаторівнева схема розкрадання коштів бюджету Києва: Кравченко заявив, що 11 столичних чиновників отримали підозри

Київ • УНН

 • 1872 перегляди

У Києві викрито багаторівневу схему розкрадання коштів міського бюджету на загальну суму 196,4 млн гривень. Наразі 11 посадовцям повідомлено про підозру за різними статтями Кримінального кодексу України.

Багаторівнева схема розкрадання коштів бюджету Києва: Кравченко заявив, що 11 столичних чиновників отримали підозри

У Києві викрили багаторівневу схему розкрадання коштів міського бюджету. Як повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, на сьогодні повідомлено про підозру 11 посадовцям, передає УНН.

Триває системна робота з викриття зловживань у комунальних підприємствах та департаментах КМДА. Прокурори Київської міської прокуратури спільно з ДБР у Києві, окружними прокуратурами, слідчими поліції, оперативниками УСР ДСР Нацполіції та Служби безпеки України — викрили багаторівневу схему розкрадання коштів міського бюджету

– повідомив Кравченко.

Загальна сума встановлених збитків — 196,4 мільйонів гривень.

За словами Генпрокурора, на сьогодні повідомлено про підозру 11 посадовцям:

– чотирьом —  за ч. 4, 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах);

– шістьом — за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість);

– одному — за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Зокрема, як повідомляв УНН:

- колишньому заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради, депутату Київської міської ради IX скликання Володимиру Бондаренку (збитки майже 700 тис. гривень через безпідставне нарахування зарплати співробітнику апарату Київради);

- директору Департаменту транспортної інфраструктурі КМДА Руслану Кандибору (збитки на 164 млн гривень внаслідок зупинення руху метро між станціями "Деміївська" - "Либідська");

- начальнику управління СКП "Київтелесервіс" (збитки на понад 20,5 мільйонів гривень через закупівлю обладнання для Інтернету за завищеними цінами);

- заступнику генерального директора КП "Інформатика" Ігорю Буряку (понад 2,1 млн гривеньзбитків через закупівлю картерного обладнання за завищеними цінами);

- головному інженеру Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" ( заплатили понад 500 тис. гривень за неналежно виконані проєктні роботи).

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, підозри також отримали:

- директор виконавчого Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" (1,6 млн гривень збитків під час закупівлі тракторів для держпідприємства);

- начальник управління моніторингу Департаменту комунальної власності КМДА (приватизація комунальної нерухомості у центрі Києва за заниженою вартістю зі збитками у 2,7 млн гривень).

Крім того, як за даними ОГП, затримано та повідомлено про підозри у розтратах чи заволодінні бюджетними коштами за ч.4 ст. 191 КК України та ч.5 ст. 191 КК України трьом службовим особам, зокрема:

- головному агроному КП УЗН Святошинського району м. Києва ( оплата за постачання рослин на суму 2,1 млн гривень, які підприємство не отримало);

- в.о. начальника управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації (закупівля модульних блоків систем опалення за ціною, завищеною на більше ніж на 1 млн гривень).

- начальнику відокремленого підрозділу КП "Київпастранс" (придбання залізничного обладнання за завищеними цінами на майже 1,2 млн гривень дорожче ринкових цін).

Незалежно від посад чи прізвищ — кожен випадок розкрадання бюджетних коштів отримає процесуальну оцінку. Гроші громади — не чиясь приватна каса. Діятимемо системно і результативно 

– резюмував Генпрокурор.

Додамо

В ОГП повідомили, що прокурори звертатимуться до суду з клопотаннями про відсторонення підозрюваних від посад.

Зазначимо, що навіть зараз триває робота із затримання і повідомлення підозр ще кільком посадовим особам, тож це попередні результати – резюмували в Офісі Генпрокурора.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
Руслан Кравченко
Служба безпеки України
Україна
Київ
Tesla
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