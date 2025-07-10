Переплатили за засоби для бездротового Інтернету понад 20,5 млн грн: посадовець "Київтелесервісу" отримав підозру

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Коаліція охочих отримає штаб-квартиру в Парижі, а у Києві сформують координаційну групу - ЗМІ
16:18 • 1880 перегляди
Коаліція охочих отримає штаб-квартиру в Парижі, а у Києві сформують координаційну групу - ЗМІ
Ексклюзив
14:43 • 32182 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
13:59 • 48699 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
13:33 • 27827 перегляди
Україна залучила 10 млрд євро: Зеленський заявив, що на Конференції з відбудови підписано 200 угод
Ексклюзив
13:06 • 27744 перегляди
Скасування маркетингу знищує аптеки - економіст Кушнірук
11:35 • 27673 перегляди
Кількість жертв серед цивільних в Україні за червень досягла максимуму за три роки: місія ООН з прав людини
10 липня, 10:35 • 44125 перегляди
ЄС запускає новий фонд для відбудови України і оголосив про можливість залучити до €10 млрд
10 липня, 09:06 • 25919 перегляди
Убивство співробітника СБУ в Києві: відкрито кримінальне провадження
10 липня, 05:46 • 30247 перегляди
Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки
10 липня, 05:30 • 83535 перегляди
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4м/с
40%
742мм
Популярнi новини
Для відбудови України потрібен новий "План Маршалла" - Келлог10 липня, 07:25 • 32896 перегляди
Смертельна стрілянина в Києві: вбито поковника СБУ Івана Воронича10 липня, 08:58 • 38994 перегляди
Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими12:07 • 49858 перегляди
Пекін відреагував на затримання в Україні китайців за спробу передачі секретних даних про ракетний комплекс "Нептун"14:36 • 21344 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю15:21 • 17543 перегляди
Публікації
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю15:21 • 18617 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
14:43 • 32182 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
Ексклюзив
13:59 • 48699 перегляди
Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими12:07 • 50897 перегляди
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит 10 липня, 05:30 • 83536 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Рим
Польща
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 152281 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 281002 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 459396 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 287585 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 395615 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
Signal
Збиття Boeing 777 біля Донецька
Бук (ЗРК)

Переплатили за засоби для бездротового Інтернету понад 20,5 млн грн: посадовець "Київтелесервісу" отримав підозру

Київ • УНН

 • 810 перегляди

Начальнику управління СКП "Київтелесервіс" повідомлено про підозру у службовій недбалості. Через неналежний моніторинг цін обладнання для інтернету придбали на 20,5 млн гривень дорожче ринкової вартості.

Переплатили за засоби для бездротового Інтернету понад 20,5 млн грн: посадовець "Київтелесервісу" отримав підозру

Начальнику управління Спеціалізованого комунального підприємства "Київтелесервіс" повідомлено про підозру. Його підозрюють у неналежному виконанні службових обов'язків під час закупівлі засобів зв’язку, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва за матеріалами УСР в місті Києві повідомлено про підозру начальнику управління Спеціалізованого комунального підприємства "Київтелесервіс". Його підозрюють у неналежному виконанні службових обов'язків під час закупівлі засобів зв’язку 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Встановлено, що у 2023 СКП "Київтелесервіс", що підпорядковане  Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, та приватне підприємство уклали договір на поставку засобів зв’язку для забезпечення бездротових підключень до Інтернету на загальну суму 144 млн гривень.

В той же час начальник управління не провів належним чином моніторинг цін, внаслідок чого обладнання придбали за завищеними цінами. Постачальнику заплатили на понад 20,5 мільйонів гривень більше від ринкової вартості обладнання, внаслідок чого територіальній громаді міста Києва завдано збитків на вказану суму.

Заступник гендиректора КП "Інформатика" отримав підозру: переплатив 2,1 млн гривень за комп'ютерну техніку10.07.25, 15:47 • 1710 переглядiв

Дії начальника управління кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Директору департаменту траспорту КМДА Кандибору повідомили про підозру через руйнування тунелю "синьої гілки" метро 10.07.25, 13:39 • 1310 переглядiв

Додамо

СКП "Київтелесервіс" та його посадовці вже неодноразово привертали увагу правоохоронців. Так у 2023 році Нацполіція проводила розслідування за фактом нанесення збитків підприємству на суму близько 14 млн грн.

Саме стільки грошових коштів, на думку правоохоронців, посадовці переплатили ТОВ "Софтнет Груп" у 2021 році при розбудові безпроводової мережі LoRaWan. За інформацією слідства, вказана компанія, якою володіє ексголова Оболонської РДА Микола Тихонов, продала "Київтелесервісу" апаратні маршрутизатори майже втричі дорожче ринкових цін.

Раніше, у 2020 році, дії посадовців СКП стали предметом розслідування Служби безпеки – тоді мова також йшла про закупівлю за завищеними цінами обладнання та програмного забезпечення. Загальна сума договору, який став предметом дослідження правоохоронців перевищувала 690 млн грн.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9