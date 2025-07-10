Переплатили за засоби для бездротового Інтернету понад 20,5 млн грн: посадовець "Київтелесервісу" отримав підозру

Начальнику управління Спеціалізованого комунального підприємства "Київтелесервіс" повідомлено про підозру. Його підозрюють у неналежному виконанні службових обов'язків під час закупівлі засобів зв’язку, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва за матеріалами УСР в місті Києві повідомлено про підозру начальнику управління Спеціалізованого комунального підприємства "Київтелесервіс". Його підозрюють у неналежному виконанні службових обов'язків під час закупівлі засобів зв’язку - йдеться у повідомленні.

Деталі

Встановлено, що у 2023 СКП "Київтелесервіс", що підпорядковане Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, та приватне підприємство уклали договір на поставку засобів зв’язку для забезпечення бездротових підключень до Інтернету на загальну суму 144 млн гривень.

В той же час начальник управління не провів належним чином моніторинг цін, внаслідок чого обладнання придбали за завищеними цінами. Постачальнику заплатили на понад 20,5 мільйонів гривень більше від ринкової вартості обладнання, внаслідок чого територіальній громаді міста Києва завдано збитків на вказану суму.

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Дії начальника управління кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Додамо

СКП "Київтелесервіс" та його посадовці вже неодноразово привертали увагу правоохоронців. Так у 2023 році Нацполіція проводила розслідування за фактом нанесення збитків підприємству на суму близько 14 млн грн.

Саме стільки грошових коштів, на думку правоохоронців, посадовці переплатили ТОВ "Софтнет Груп" у 2021 році при розбудові безпроводової мережі LoRaWan. За інформацією слідства, вказана компанія, якою володіє ексголова Оболонської РДА Микола Тихонов, продала "Київтелесервісу" апаратні маршрутизатори майже втричі дорожче ринкових цін.

Раніше, у 2020 році, дії посадовців СКП стали предметом розслідування Служби безпеки – тоді мова також йшла про закупівлю за завищеними цінами обладнання та програмного забезпечення. Загальна сума договору, який став предметом дослідження правоохоронців перевищувала 690 млн грн.