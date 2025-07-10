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Переплатили за средства для беспроводного Интернета более 20,5 млн грн: должностное лицо "Киевтелесервиса" получило подозрение

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Начальнику управления СКП "Киевтелесервис" сообщено о подозрении в служебной халатности. Из-за ненадлежащего мониторинга цен оборудование для интернета приобрели на 20,5 млн гривен дороже рыночной стоимости.

Переплатили за средства для беспроводного Интернета более 20,5 млн грн: должностное лицо "Киевтелесервиса" получило подозрение

Начальнику управления Специализированного коммунального предприятия "Киевтелесервис" сообщено о подозрении. Его подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей при закупке средств связи, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Прокурорами Печерской окружной прокуратуры города Киева по материалам УСР в городе Киеве сообщено о подозрении начальнику управления Специализированного коммунального предприятия "Киевтелесервис". Его подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей при закупке средств связи 

- говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что в 2023 году СКП "Киевтелесервис", подчиненное Департаменту информационно-коммуникационных технологий КГГА, и частное предприятие заключили договор на поставку средств связи для обеспечения беспроводных подключений к Интернету на общую сумму 144 млн гривен.

В то же время начальник управления не провел должным образом мониторинг цен, в результате чего оборудование приобрели по завышенным ценам. Поставщику заплатили более чем на 20,5 миллионов гривен больше рыночной стоимости оборудования, в результате чего территориальной общине города Киева нанесен ущерб на указанную сумму.

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Действия начальника управления квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Добавим

СКП "Киевтелесервис" и его должностные лица уже неоднократно привлекали внимание правоохранителей. Так в 2023 году Нацполиция проводила расследование по факту нанесения ущерба предприятию на сумму около 14 млн грн.

Именно столько денежных средств, по мнению правоохранителей, должностные лица переплатили ООО "Софтнет Групп" в 2021 году при развитии беспроводной сети LoRaWan. По информации следствия, указанная компания, которой владеет экс-глава Оболонской РГА Николай Тихонов, продала "Киевтелесервису" аппаратные маршрутизаторы почти втрое дороже рыночных цен.

Ранее, в 2020 году, действия должностных лиц СКП стали предметом расследования Службы безопасности – тогда речь также шла о закупке по завышенным ценам оборудования и программного обеспечения. Общая сумма договора, который стал предметом исследования правоохранителей, превышала 690 млн грн.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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