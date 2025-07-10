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Заместитель гендиректора КП "Информатика" получил подозрение: переплатил 2,1 млн гривен за компьютерную технику

Киев • УНН

 • 147 просмотра

Коммунальное предприятие приобрело компьютерную технику по завышенным ценам, нанеся общине более 2,1 млн гривен убытков.

Заместитель гендиректора КП "Информатика" получил подозрение: переплатил 2,1 млн гривен за компьютерную технику

Прокуроры сообщили о подозрении в служебной халатности заместителю генерального директора КП "Информатика" Департамента Киевского городского совета. По данным следствия, коммунальное предприятие приобрело компьютерную технику по завышенным ценам, что нанесло общине более 2,1 млн гривен убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным УНН, вероятно, речь идет о заместителе гендиректора Игоре Буряке.

Прокуроры Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении заместителю генерального директора КП "Информатика" Департамента информационно-коммуникационных технологий исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации). Его подозревают в служебной халатности, в результате чего территориальной общине был нанесен ущерб на 2,1 млн гривен

- говорится в сообщении ОГП.

Как сообщается, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность).

Экспертиза подтвердила, что коммунальное предприятие приобрело компьютерную технику по ценам, выше рыночных, что нанесло территориальной общине города Киева более 2,1 млн гривен убытков.

Сейчас прокуратурой, как стороной обвинения, подготовлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

- добавили прокуроры.

При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева досудебное расследование осуществляет Соломенское УП ГУНП в г. Киеве, оперативное сопровождение – УСР в г. Киеве ДСР НП Украины.

Напомним

Ранее КП "Информатика" уже привлекала внимание правоохранителей. В частности, в полиции и прокуратуре сообщили, что должностное лицо предприятия было разоблачено в несанкционированном распространении информации с ограниченным доступом из базы данных системы "Безопасный город", администратором которой является "Информатика".

Кроме того, Бюро экономической безопасности (БЭБ) расследовало факты возможных растрат и завладения бюджетными средствами должностными лицами КП "Информатика" и ряда компаний, которые поставляли ему различное оборудование и программное обеспечение.

Речь идет об убытках, нанесенных городскому бюджету на сумму до 21 млн гривен. В частности, детективы БЭБ убеждены, что столичный бюджет мог потерять около 12,7 млн в результате сотрудничества "Информатики" с ООО "Украинские инфосистемы".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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