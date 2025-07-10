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Заступник гендиректора КП "Інформатика" отримав підозру: переплатив 2,1 млн гривень за комп'ютерну техніку

Київ • УНН

 • 506 перегляди

Комунальне підприємство придбало комп'ютерну техніку за завищеними цінами, завдавши громаді понад 2,1 млн гривень збитків.

Заступник гендиректора КП "Інформатика" отримав підозру: переплатив 2,1 млн гривень за комп'ютерну техніку

Прокурори повідомили про підозру в службовій недбалості заступнику генерального директора КП  "Інформатика" Департаменту Київської міської ради. За даними слідства, комунальне підприємство придбало комп’ютерну техніку за завищеними цінами, що завдало громаді понад 2,1 млн гривень збитків. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора. 

За даними УНН, ймовірно, йде мова про заступника гендиректора Ігоря Буряка.

Прокурори Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру заступнику генерального директора КП "Інформатика" Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Його підозрюють в службовій недбалості, внаслідок чого територіальній громаді було завдано збитків на 2,1 млн гривень

- йдеться у повідомленні ОГП. 

Як повідомляється, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість).  

Експертиза підтвердила, що комунальне підприємство придбало комп’ютерну техніку за цінами, вищими від ринкових, що завдало територіальній громаді міста Києва понад 2,1 млн гривень збитків.

Наразі прокуратурою, як стороною обвинувачення, підготовлено клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

- додали прокурори. 

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва досудове розслідування здійснює Солом’янське УП ГУНП у м. Києві, оперативний супровід – УСР в м. Києві ДСР НП України.

Нагадаємо

Раніше КП "Інформатика" вже привертала увагу правоохоронців. Зокрема, в поліції та прокуратурі повідомили, що посадовиця підприємства була викрита у несанкціонованому розповсюджені інформації з обмеженим доступом з бази даних системи "Безпечне місто", адміністратором якої є "Інформатика".

Окрім того, Бюро економічної безпеки (БЕБ) розслідувало факти можливих розтрати і заволодіння бюджетними коштами службовими особами КП "Інформатика" та низки компаній, які постачали йому різне обладнання і програмне забезпечення.

Йдеться про збитки, завдані міському бюджету на суму до 21 млн гривень. Зокрема, детективи БЕБ переконані, що столичний бюджет міг втратити близько 12,7 млн у результаті співпраці "Інформатики" з ТОВ "Українські інфосистеми".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

КиївКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Київ
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