Многоуровневая схема хищения средств бюджета Киева: Кравченко заявил, что 11 столичных чиновников получили подозрения

В Киеве разоблачили многоуровневую схему хищения средств городского бюджета. Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, на сегодня сообщено о подозрении 11 должностным лицам, передает УНН.

Продолжается системная работа по разоблачению злоупотреблений в коммунальных предприятиях и департаментах КГГА. Прокуроры Киевской городской прокуратуры совместно с ГБР в Киеве, окружными прокуратурами, следователями полиции, оперативниками УСР ДСР Нацполиции и Службы безопасности Украины — разоблачили многоуровневую схему хищения средств городского бюджета – сообщил Кравченко.

Общая сумма установленного ущерба — 196,4 миллиона гривен.

По словам Генпрокурора, на сегодня сообщено о подозрении 11 должностным лицам:

– четверым — за ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах);

– шестерым — за ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность);

– одному — за ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В частности, как сообщал УНН:

- бывшему заместителю городского головы – секретарю Киевского городского совета, депутату Киевского городского совета IX созыва Владимиру Бондаренко (ущерб почти 700 тыс. гривен из-за безосновательного начисления зарплаты сотруднику аппарата Киевсовета);

- директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслану Кандибору (ущерб на 164 млн гривен вследствие остановки движения метро между станциями "Демеевская" - "Лыбедская");

- начальнику управления СКП "Киевтелесервис" (ущерб на более 20,5 миллионов гривен из-за закупки оборудования для Интернета по завышенным ценам);

- заместителю генерального директора КП "Информатика" Игорю Буряку (более 2,1 млн гривен ущерба из-за закупки картерного оборудования по завышенным ценам);

- главному инженеру Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" (заплатили более 500 тыс. гривен за ненадлежаще выполненные проектные работы).

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, подозрения также получили:

- директор исполнительного Государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины" (1,6 млн гривен ущерба при закупке тракторов для госпредприятия);

- начальник управления мониторинга Департамента коммунальной собственности КГГА (приватизация коммунальной недвижимости в центре Киева по заниженной стоимости с ущербом в 2,7 млн гривен).

Кроме того, по данным ОГП, задержаны и уведомлены о подозрениях в растратах или завладении бюджетными средствами по ч.4 ст. 191 УК Украины и ч.5 ст. 191 УК Украины трое должностных лиц, в частности:

- главному агроному КП УЗН Святошинского района г. Киева (оплата за поставку растений на сумму 2,1 млн гривен, которые предприятие не получило);

- и.о. начальника управления градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской районной в г. Киеве государственной администрации (закупка модульных блоков систем отопления по цене, завышенной более чем на 1 млн гривен).

- начальнику обособленного подразделения КП "Киевпастранс" (приобретение железнодорожного оборудования по завышенным ценам почти на 1,2 млн гривен дороже рыночных цен).

Независимо от должностей или фамилий — каждый случай хищения бюджетных средств получит процессуальную оценку. Деньги общины — не чья-то частная касса. Будем действовать системно и результативно – резюмировал Генпрокурор.

Добавим

В ОГП сообщили, что прокуроры будут обращаться в суд с ходатайствами об отстранении подозреваемых от должностей.

Отметим, что даже сейчас продолжается работа по задержанию и сообщению подозрений еще нескольким должностным лицам, поэтому это предварительные результаты – резюмировали в Офисе Генпрокурора.