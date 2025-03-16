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Силы ПВО уничтожили 47 из 90 вражеских БПЛА

Киев • УНН

 • 27582 просмотра

Ночью 16 марта россия атаковала Украину 90 дронами, 47 из которых были сбиты силами ПВО. Под ударом оказались Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области.

Силы ПВО уничтожили 47 из 90 вражеских БПЛА

В ночь на 16 марта российская армия запустила по территории Украины 90 беспилотников различного типа. Силы ПВО уничтожили 47 вражеских целей. Об этом сообщают Воздушные силы, пишет УНН.

Сбито 47 БПЛА, 33 не достигли целей

говорится в сообщении.

Детали

Россияне запускали их с разных типов с направлений: Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Чауда.

Подтверждено сбитие 47 БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

По данным властей, в результате российской атаки пострадали Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области.

Удар по Изюму: россияне убили женщину дронами-камикадзе, есть раненые16.03.25, 08:14 • 25287 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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