Удар по Изюму: россияне убили женщину дронами-камикадзе, есть раненые
Киев • УНН
14 марта вечером российские дроны-камикадзе попали в частный дом в Изюме. Погибла 67-летняя женщина, двое 17-летних парней и 76-летняя женщина получили ранения.
Оккупанты нанесли очередной удар по мирному населению Харьковщины. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Вечером 14 марта в 21:52 три вражеских дрона-камикадзе, вероятно "Герань-2", попали в частный дом в Изюме. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар.
По предварительным данным, погибла 67-летняя женщина, которая получила тяжелые осколочные ранения и открытый перелом. Ее госпитализировали, но спасти жизнь врачам не удалось.
Также ранения получили двое 17-летних парней и 76-летняя женщина. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.
Оккупанты нанесли как минимум три попадания по жилому сектору. Огонь охватил несколько домов общей площадью 280 кв. м, а также выгорело около одного гектара сухой травы.
Спасатели ликвидировали возгорание. На месте работают экстренные службы.
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