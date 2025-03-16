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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 30717 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Удар по Ізюму: росіяни вбили жінку дронами-камікадзе, є поранені

Київ • УНН

 • 25288 перегляди

14 березня ввечері російські дрони-камікадзе влучили у приватний будинок в Ізюмі. Загинула 67-річна жінка, двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка отримали поранення.

Удар по Ізюму: росіяни вбили жінку дронами-камікадзе, є поранені

Окупанти завдали чергового удару по мирному населенню Харківщини. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Увечері 14 березня о 21:52 три ворожі дрони-камікадзе, ймовірно "Герань-2", влучили у приватний будинок в Ізюмі. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа. 

За попередніми даними, загинула 67-річна жінка, яка отримала тяжкі уламкові поранення та відкритий перелом. Її госпіталізували, але врятувати життя лікарям не вдалося. 

Також поранення отримали двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. 

Окупанти завдали щонайменше трьох влучань по житловому сектору. Вогонь охопив кілька будинків загальною площею 280 кв. м, а також вигоріло близько одного гектара сухої трави. 

Рятувальники ліквідували загоряння. На місці працюють екстрені служби.

На Харківщині ворог двічі атакував рятувальників після удару рф по ліцею в Богодухові: показали наслідки15.03.25, 11:55 • 16075 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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