Удар по Ізюму: росіяни вбили жінку дронами-камікадзе, є поранені
Київ • УНН
14 березня ввечері російські дрони-камікадзе влучили у приватний будинок в Ізюмі. Загинула 67-річна жінка, двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка отримали поранення.
Окупанти завдали чергового удару по мирному населенню Харківщини. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Увечері 14 березня о 21:52 три ворожі дрони-камікадзе, ймовірно "Герань-2", влучили у приватний будинок в Ізюмі. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа.
За попередніми даними, загинула 67-річна жінка, яка отримала тяжкі уламкові поранення та відкритий перелом. Її госпіталізували, але врятувати життя лікарям не вдалося.
Також поранення отримали двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні.
Окупанти завдали щонайменше трьох влучань по житловому сектору. Вогонь охопив кілька будинків загальною площею 280 кв. м, а також вигоріло близько одного гектара сухої трави.
Рятувальники ліквідували загоряння. На місці працюють екстрені служби.
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