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Сили ППО знищили 47 з 90 ворожих БПЛА

Київ • УНН

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Вночі 16 березня росія атакувала Україну 90 дронами, 47 з яких було збито силами ППО. Під ударом опинилися Чернігівська, Київська, Харківська та Одеська області.

Сили ППО знищили 47 з 90 ворожих БПЛА

У ніч проти 16 березня російська армія запустила по території України 90 безпілотників різного типу. Сили ППО знищили 47 ворожих цілей. Про це повідомляють Повітряні сили, пише УНН.

Збито 47 БПЛА, 33 не досягли цілей

йдеться у повідомленні.

Деталі

Росіяни запускали їх з різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.

Підтверджено збиття 47 БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

За даними влади, унаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.

Удар по Ізюму: росіяни вбили жінку дронами-камікадзе, є поранені16.03.25, 08:14 • 25288 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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