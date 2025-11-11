Силы обороны отошли с позиций возле нескольких населенных пунктов на Запорожском направлении
Киев • УНН
Силы обороны отошли с позиций возле Новоуспенского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки на Запорожском направлении. Это произошло из-за уничтожения укрытий и укреплений и интенсивных боев, продолжавшихся несколько суток.
В результате фактического уничтожения всех укрытий и укреплений, с целью сохранения жизни личного состава Силам обороны пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспенское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины в Facebook, передает УНН.
На Запорожье, в частности на Александровском и Гуляйпольском направлениях, уже несколько дней подряд идут интенсивные бои. Враг применяет все виды имеющегося вооружения, чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины с удерживаемых позиций. Так, за прошедшие несколько суток здесь зафиксировано до сотни боевых столкновений
Сообщается, что в результате активизации вражеских штурмовых действий, многочисленных попыток инфильтрации, усиления массированного огневого воздействия на украинские позиции (ежедневно более 400 артобстрелов с применением около 2000 боеприпасов) и фактического уничтожения всех укрытий и укреплений, с целью сохранения жизни личного состава Силам обороны пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспенское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка.
"Враг пытается завести в эти населенные пункты свои группы закрепления, но украинские защитники всеми силами противодействуют их попыткам это сделать. За Яблоково, Ровнополье и Сладкое продолжаются жестокие бои. Противник с восточного направления стремится охватить Гуляйполе и отрезать логистические пути, ведущие из Покровского.
Бои продолжаются", - добавили в Силах обороны.
За прошедшие сутки на фронте произошло 170 боевых столкновений, что на треть меньше, чем днем ранее. Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где зафиксировано 63 атаки.