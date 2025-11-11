$41.960.02
Силы обороны отошли с позиций возле нескольких населенных пунктов на Запорожском направлении

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

Силы обороны отошли с позиций возле Новоуспенского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки на Запорожском направлении. Это произошло из-за уничтожения укрытий и укреплений и интенсивных боев, продолжавшихся несколько суток.

Силы обороны отошли с позиций возле нескольких населенных пунктов на Запорожском направлении

В результате фактического уничтожения всех укрытий и укреплений, с целью сохранения жизни личного состава Силам обороны пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспенское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины в Facebook, передает УНН.

На Запорожье, в частности на Александровском и Гуляйпольском направлениях, уже несколько дней подряд идут интенсивные бои. Враг применяет все виды имеющегося вооружения, чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины с удерживаемых позиций. Так, за прошедшие несколько суток здесь зафиксировано до сотни боевых столкновений

- говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате активизации вражеских штурмовых действий, многочисленных попыток инфильтрации, усиления массированного огневого воздействия на украинские позиции (ежедневно более 400 артобстрелов с применением около 2000 боеприпасов) и фактического уничтожения всех укрытий и укреплений, с целью сохранения жизни личного состава Силам обороны пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспенское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка.

"Враг пытается завести в эти населенные пункты свои группы закрепления, но украинские защитники всеми силами противодействуют их попыткам это сделать. За Яблоково, Ровнополье и Сладкое продолжаются жестокие бои. Противник с восточного направления стремится охватить Гуляйполе и отрезать логистические пути, ведущие из Покровского.

Бои продолжаются", - добавили в Силах обороны.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте произошло 170 боевых столкновений, что на треть меньше, чем днем ранее. Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где зафиксировано 63 атаки.

Павел Башинский

