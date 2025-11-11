Сили оборони відійшли з позицій біля кількох населених пунктів на Запорізькому напрямку
Київ • УНН
Сили оборони відійшли з позицій біля Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки на Запорізькому напрямку. Це сталося через знищення укриттів і укріплень та інтенсивні бої, що тривали декілька діб.
Внаслідок фактичного знищення усіх укриттів і укріплень, з метою збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка на Запорізькому напрямку. Про це повідомили у Силах оборони Півдня України в Facebook, передає УНН.
На Запоріжжі, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, вже декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої. Ворог застосовує усі види наявного озброєння, щоб витіснити Збройні сили України з утримуваних позицій. Так, за минулі декілька діб тут зафіксовано до сотні бойових зіткнень
Повідомляється, що внаслідок активізації ворожих штурмових дій, численних спроб інфільтрації, посилення масованого вогневого впливу на українські позиції (щодня понад 400 артобстрілів із застосуванням близько 2000 боєприпасів) і фактичного знищення усіх укриттів і укріплень, з метою збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка.
"Ворог намагається завести в ці населені пункти свої групи закріплення, але українські захисники усіма силами протидіяють їхнім спробам це зробити. За Яблукове, Рівнопілля та Солодке тривають жорстокі бої. Противник зі східного напрямку прагне охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського.
Бої тривають", - додали в Силах оборони.
Нагадаємо
За минулу добу на фронті відбулося 170 бойових зіткнень, що на третину менше, ніж днем раніше. Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де зафіксовано 63 атаки.